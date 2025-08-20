EN VIVO
Mantenimiento en el acueducto: Caleta Olivia sin suministro de agua potable por trabajos eléctricos en Comodoro

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia informó que desde esta mañana se lleva adelante un corte programado de energía en la Línea de Alta Tensión de 132 kV, lo que obligó a interrumpir el abastecimiento de agua en Caleta Olivia.

Servicios Públicos Sociedad del Estado comunicó que el suministro de agua potable quedó suspendido desde las 6:00 de este miércoles debido a los trabajos de mantenimiento que afectan al Sistema Acueducto. Además, en paralelo se realizan tareas de reparación en distintos sectores con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del servicio.

La empresa provincial pidió a los vecinos extremar el cuidado del recurso y realizar un uso racional y responsable mientras dure la interrupción, hasta tanto se normalice la distribución.

