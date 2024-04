Mansilla: “Somos conscientes de la necesidad de viviendas que hay en toda la provincia”

Así lo manifestó el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, al ser consultado sobre temas inherentes a su área como lo son la infraestructura de las escuelas, los relevamientos para proyectos de viviendas, de acceso a la vivienda propia o a terrenos, y los planes de pago accesibles para los vecinos.

En este marco, el presidente del IDUV, hizo un balance de la gestión, en estos primeros meses de trabajo del gobernador Claudio Vidal. Señaló sobre lo actuado en el IDUV: “Para mí es muy importante, y un compromiso muy grande. Lo hemos tomado como tal, con mucha seriedad y trabajando día a día en los compromisos que tenemos. Nos tocó arrancar fuertemente con las escuelas y creo que hoy el balance es muy bueno. Hemos recibido mucho apoyo de otros entes, y los avances son muy buenos; se vio reflejado que se pudo iniciar las clases en la totalidad de las escuelas”.

Haciendo un detalle más pormenorizado de la tarea en las escuelas, Mansilla relató: “Encontramos los establecimientos en muy mal estado, fue mucho tiempo de abandono y lleva tiempo reacondicionarlos al 100%. Fuimos a los casos puntuales de calefacción, la instalación de agua, temas que hoy en la mayoría de las escuelas están resueltos. Se está haciendo una compra general de equipos de calefacción, para reponer aquellos que tuvimos que dejar fuera de servicio, que quedaron obsoletos, entonces se está haciendo una compra general para reponer esos equipos”.

“Las compras y la inversión fueron rápidas, para atacar estos puntos críticos que teníamos, como la parte eléctrica, la calefacción y el agua en su momento. Esta compra general que se está haciendo, la idea es que llegue antes de que las temperaturas empiecen a rondar bajo cero” explicó.

Las viviendas

“Somos conscientes de la necesidad de viviendas que hay en toda la provincia” comenzó expresando y luego puntualizó: “Hoy estamos teniendo relevamientos en distintos sectores. Quedó todo muy desordenado, la verdad. Las entregas de viviendas que se hicieron en su momento, en la gestión anterior, no fue muy ordenada. No respetaron puntajes, no tuvieron en cuenta casos o necesidades urgentes de vivienda. Por lo que vimos nosotros, se hizo medio a dedo la entrega de viviendas. Estamos reordenando todas estas situaciones y hoy tenemos proyectos de viviendas en mano. Apenas tengamos fondos para esa inversión, se va a empezar con algún plan de viviendas”.

Con respecto a los programas que ya estaban en ejecución, que tenían carácter nacional, el funcionario recordó que: “Se han cortado esos fondos, y tampoco se ha podido terminar de definir si van a seguir llegando para poder terminar esas obras. No tenemos esa información todavía”.

Además, cuando se le preguntó sobre una de las líneas de gestión del Instituto, la de los proyectos de desarrollo urbanístico, Mansilla expresó: “Calculo que no era prioridad avanzar urbanísticamente, se entregaron los terrenos de forma muy dispersa y sin proyección, digamos. Hoy estamos trabajando en el reordenamiento, primero de los terrenos, y en ver cómo avanzar con la infraestructura, ya que le están haciendo falta los servicios, a la mayoría de los terrenos que se entregaron a la gestión anterior”.

Adjudicación y títulos

La entrega de viviendas, que no estaban en condiciones al ser adjudicadas durante el gobierno que los antecedió en Santa Cruz, es otro de los temas a los que se refirió: “En la evaluación que hicimos nosotros, la tomamos como una gestión desastrosa. La forma en que entregaron las últimas viviendas, sin techo, sin terminaciones, es de público conocimiento. Tienen un montón de dificultades los vecinos para poder instalarse cada uno en su vivienda. Vienen diariamente al instituto a exponer cada situación. Lo que hizo la gestión anterior con esta entrega es lamentable”.

Actualmente, desde el IDUV se están respetando las pautas establecidas, por ejemplo, el plazo de gracias, de dos años sin pagar la cuota de la casa, para que los vecinos “pueden ir avanzando en la construcción de la misma; es lo único que tenemos nosotros para colaborar en este momento, y estamos asistiendo en lo que podemos desde el instituto”.

“Los fondos fueron ejecutados en su momento para terminar cada vivienda. Al no utilizarlos, y no terminarlas como corresponde, hoy estamos pagando nosotros y la gente misma” declaró.

Sobre la regularización del pago de las viviendas, cuando corresponde, y la entrega de los títulos de propiedad en los predios que eran del señor Ercolano, dijo: “Nosotros terminamos los relevamientos en el barrio Patagonia, por ejemplo, lo que nos llevó bastante tiempo, la inspección y todo lo que conlleva, el reunirnos con la gente, etc. Ya estamos en condiciones de empezar a cobrar esos terrenos, ponerlos al cobro y que los vecinos puedan empezar a pagarlos. Así vamos a ir avanzando en los terrenos que siguen, por ejemplo, en el barrio Santa Cruz. Estamos avanzando con los relevamientos, para que puedan pagar los terrenos y en algún momento llegará a generar la escritura”.

Finalmente, afirmó Cristian Mansilla que para la implementación de los planes de pago de las propiedades los trámites son accesibles, “la idea es esa, no generarle un problema al vecino”.