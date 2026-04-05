Malvinas en la memoria: una jornada emotiva para rescatar la historia a través de sus protagonistas

En el marco de las actividades por la Gesta de Malvinas, impulsadas por el Gobierno de Claudio Vidal, este sábado se realizó en Río Gallegos un encuentro cultural abierto a la comunidad, que reunió música, memoria y testimonios de veteranos y sus familias.

Cultura, identidad y comunidad

La jornada, denominada “Memoria, identidad y comunidad”, fue organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración y la Secretaría de Estado de Cultura, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reflexión colectiva en torno a la causa Malvinas.

Expresiones artísticas con identidad

La propuesta incluyó una variada grilla artística con la participación de la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, que ofreció un repertorio musical destacado.

Además, el público disfrutó de las presentaciones del Dúo Kundalini, el Ballet Fortín Salteño y el payador Ovidio Reinoso, quienes aportaron música y expresiones del folclore tradicional, enriqueciendo la jornada con identidad cultural.

Testimonios que construyen memoria

El cierre del encuentro estuvo marcado por el taller “Memoria, testimonio y relato”, un espacio de diálogo que permitió visibilizar las experiencias de quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Estado de Políticas para la Igualdad e Integración, Jazmín Macchiavelli, y la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, quienes acompañaron las intervenciones de los veteranos Edgardo Bilbao, Agustín Vásquez, Nicolás Albarracín y Daniel Herlein, junto a familiares de excombatientes.

Memoria viva y reconocimiento

Durante el encuentro, se puso en valor la importancia de preservar la memoria colectiva y reconocer las vivencias de los protagonistas, en un espacio que promovió el diálogo intergeneracional y el respeto por la historia.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa impulsando iniciativas que fortalecen la identidad, la memoria y el reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional.