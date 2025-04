“Malvinas en Colores”: Actividad de reconocimiento con niños y veteranos en la Biblioteca Municipal de Río Gallegos

Este sábado, en homenaje a los veteranos y a los caídos en la Guerra de Malvinas, la Biblioteca Municipal Sofía Vicic de Cepernic, en forma conjunta con el Centro Integrador Nro. 5, organizó una actividad especial denominada “Malvinas en Colores”. En la oportunidad, niños, niñas y veteranos de guerra participaron de una jornada de aprendizaje, reconocimiento y reflexión sobre la Gesta de las Islas.

Con una gran participación de niños y sus familias, se llevó a cabo este sábado la actividad “Malvinas en Colores”. La propuesta, que fue organizada por la Biblioteca Municipal y el CENIN Nro. 5, tuvo como objetivo rendir homenaje a los soldados que participaron en la Gesta de Malvinas.

Tamara Zúñiga, responsable de la Biblioteca Municipal, explicó la importancia de la actividad: “Hoy hicimos Malvinas en Colores, una iniciativa que venimos organizando junto al Cenin Nro. 5 desde hace más de un mes. Los chicos pintaron un mural con sus manos, simbolizando las Islas Malvinas, y tuvimos la oportunidad de escuchar a tres excombatientes, quienes les contaron sus experiencias. La jornada culminó con una rica merienda y presentes”.

Por su parte, Vanessa Sotelo, responsable del centro integrador, destacó el trabajo en conjunto y el impacto positivo en los niños: “Estamos muy contentos con la gran concurrencia. Los chicos estaban fascinados por la presencia de los excombatientes. Muchos ya habían hablado en sus casas sobre lo aprendido en la escuela, por lo que nos llena de emoción verlos tan interesados”.

Los excombatientes que participaron fueron Carlos Francisco Contreras, Eduardo Chorrero y Raúl Agustín Vásquez, quienes compartieron sus vivencias con los más jóvenes.

Los excombatientes coincidieron en que es fundamental que las generaciones futuras sigan malvinizando, para que la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas y la reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas perduren.

Chorrero, presidente del Centro de Veteranos de Guerra “José Honorio Ortega”, reflexionó sobre el significado de estas actividades: “Para nosotros es muy importante hablarles a los niños de Malvinas, porque son ellos quienes van a seguir con el legado. Debemos transmitirles que hubo argentinos que no volvieron y que la recuperación de Malvinas es un tema que nunca debemos olvidar”.

El veterano destacó además lo especial de Río Gallegos: “Esta es la ciudad más malvinera del país. Sus padres, sus abuelos, vivieron también la guerra y continúan transmitiendo el legado a los más chicos”.

Por su parte, Carlos Francisco Contreras, del Departamento Malvinas del Municipio, recordó el impacto de las charlas: “Nosotros malvinizamos todo el año, y hoy pudimos compartir nuestra historia con los más chiquitos. Es muy importante que comprendan el sacrificio que significó la guerra. Aunque no podemos entrar en detalles duros, les contamos nuestra historia de una forma adecuada para su edad, y ellos se entusiasmaron mucho”.

Para cerrar, el VGM Raúl Agustín Vázquez, integrante de la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra: “Hoy estar aquí con los chicos es un orgullo. Malvinas es un tema que tenemos que seguir transmitiendo, no solo nosotros, sino también las nuevas generaciones, para que nunca se apague la llama del recuerdo. La gente de Río Gallegos vive Malvinas, y eso es algo que siempre debemos destacar”.

Vásquez, oriundo de Río Gallegos, reflexionó “Soy santacruceño, estoy orgulloso de haber nacido en esta tierra, como lo fue José Ortega. Esto nos llena el alma, que los chicos te hagan preguntas. Seguimos malvinizando en todos los aspectos, y esto depende también de los padres”, dijo y reconoció con orgullo que “la gente de Río Gallegos está muy malvinizada”, haciendo alusión a los monumentos que existen en la ciudad.

“Hoy les dejamos un mensaje a los niños, pero ellos van a ser los que sigan hablando de Malvinas, porque nosotros ya somos grandes y, quizás, dentro de algunos años ya no estaremos “, cerró Vásquez.