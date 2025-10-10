Maldonado: “Hay una mayor conciencia de seguridad en los conductores”

El subsecretario de Transporte, José Maldonado, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, destacó el trabajo que se viene realizando en materia de control y prevención en las rutas provinciales, con el fin de fortalecer la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.

Durante la última semana de septiembre, la Subsecretaría de Transporte de Santa Cruz llevó adelante operativos de fiscalización en Las Heras, Esperanza y Caleta Olivia, en coordinación con la Policía de Santa Cruz.

“Hicimos más de 600 controles y alrededor de 90 pruebas de alcoholemia, todas con resultado negativo. Eso demuestra que hay una mayor conciencia en los conductores y una verdadera preocupación por la seguridad”, expresó José Maldonado en diálogo con LU14 Radio Provincia.

El funcionario precisó que los controles abarcaron todo tipo de vehículos —particulares, de carga, de turismo y líneas regulares—, y remarcó que la prioridad de su área es la seguridad de las personas que transitan las rutas santacruceñas.

“La Subsecretaría fue creada para cuidar la vida de las personas, y eso es lo que guía nuestro trabajo”, subrayó.

Asimismo, el funcionario adelantó que ya se está planificando el Operativo Verano 2025, que se implementará junto a Seguridad Vial, la DDI y la Policía Provincial, para reforzar los controles durante la temporada alta y acompañar el movimiento turístico.

Finalmente, instó a los conductores a conducir con responsabilidad y conciencia, al recordar “viajar con precaución, usar cinturón de seguridad, mantener las luces bajas encendidas y respetar los límites de velocidad. En verano todos viajamos con nuestras familias, y eso es lo más importante que debemos cuidar”, concluyó.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa implementando acciones de control y prevención para fortalecer la seguridad vial y proteger la vida de los santacruceños en todo el territorio provincial.