Magdalena García compartió su experiencia en los medios en un especial por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del especial por el Día Internacional de la Mujer (8M), el programa “La Peña de Frecuencia en Centralizate”, que se emite por Frecuencia Patagonia 99.3, contó con la participación telefónica de Magdalena García, reconocida referente en los medios de comunicación y con una extensa trayectoria en el ámbito radial y periodístico.



Durante la entrevista, García compartió reflexiones sobre su recorrido en los medios, los desafíos que atravesó a lo largo de los años y el papel fundamental que han ido consolidando las mujeres dentro de la comunicación. Su testimonio aportó una mirada cargada de experiencia y compromiso, destacando la importancia de seguir generando espacios donde la voz femenina tenga protagonismo.



Desde el programa destacaron el valor de poder contar con la palabra de profesionales con tantos años de trayectoria, quienes continúan aportando a la construcción de una comunicación más plural y representativa. La entrevista se desarrolló en un clima ameno, donde la comunicadora repasó parte de su historia y dejó un mensaje de reconocimiento al trabajo de las mujeres en los medios y en la sociedad.