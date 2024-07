Macchiavelli: “El acompañamiento que llevamos adelante en la provincia es integral”

Así lo manifestó la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Jazmín Macchiavelli, al ser consultada sobre la crisis climática que atraviesa la Provincia de Santa Cruz. Señaló que “la prioridad nos establece llegar al territorio y llegar a todos los sectores” y remarcó que el Gobierno acompaña “dando respuesta a todas las demandas”.

La ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración de Santa Cruz, Jazmín Macchiavelli, abordó la realidad en la provincia en el marco de la crisis climática que afecta a la provincia. En este sentido, y en cuanto a las prioridades que se plantea el Gobierno Provincial señaló que: “La situación de emergencia climática que es de público conocimiento impacta de manera diferente en distintos sectores de la sociedad. Entonces, tenemos sectores que históricamente ya vienen con una cuestión de vulnerabilidad. Pasa en toda la provincia, en mayor o menor medida”.



En cuanto a esa línea, subrayó, “las prioridades hoy son la llegada al territorio con alimentos y con los insumos con los que se pueda paliar este momento, cuando hablamos y pensamos en términos de políticas públicas, pensamos cómo Desarrollo Social acompaña los procesos de las personas en situación de vulnerabilidad y de criticidad, hasta que su vida se pueda llevar adelante de una manera que ya no necesiten al Ministerio de Desarrollo”.



Actualmente, “la urgencia es lo inminente, por eso hemos comprado la cantidad de módulos que ya estaban pensados, están los acompañamientos y ayudas de Nación, y ahora nuestro desafío constante y permanente es la llegada a cada localidad”, detalló.