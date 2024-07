Luxen sobre la Emergencia Climática: “Todas las fuerzas trabajan a contrarreloj”

El ministro de Gobierno, Pedro Luxen, dialogó sobre la emergencia climática y agropecuaria que rige en todo el territorio santacruceño. Hizo referencia al trabajo de la provincia para hacer frente a la problemática en los sectores rurales que hoy se ven severamente afectados. “Es un desafío volver a poner a Vialidad en el lugar donde siempre debió estar”, aseguró al recordar cómo recibieron el organismo en diciembre. Además, habló de la situación actual de la provincia, las cajas y el diálogo con los municipios.

El ministro de Gobierno de Santa Cruz, Pedro Luxen, habló con LU14 Radio Provincia sobre diferentes temas, entre ellos, la emergencia climática que rige en Santa Cruz en función de la cruda temporada invernal.

En este sentido, recordó cómo estaba el organismo cuando asumieron la gestión en el mes de diciembre: “Se encontraba en muy mal estado, con el equipamiento completamente detonado, con maquinaria vieja. Toda la atención que brindó Vialidad se debe a su recurso humano, porque sus trabajadores le han puesto todo”, explicó.

“No tenían repuestos, cubiertas, camionetas, los puestos fijos estaban sin calefacción, no había buenas condiciones laborales, esa es la realidad. Rápidamente nosotros estamos haciendo las correcciones, porque ha estado abandonada por muchísimo tiempo, así que es un desafío volver a poner a Vialidad en el lugar donde siempre debió estar”, aseguró Luxen.

El ministro de Gobierno, en otro tramo, habló sobre la vigencia de la normativa que busca acompañar a todo el territorio provincial.

“Constantemente hacemos reuniones con el COE, donde participan todas las fuerzas en los ingresos a establecimientos rurales, el gran desafío que tenemos es poder liberar todos los caminos para que puedan ingresar los alimentos”, especificó.

“Todas las fuerzas están haciendo un trabajo contrarreloj, día y noche, la provincia está haciendo un gran esfuerzo en combustible, alimentos, medicamentos, no sólo es emergencia agropecuaria y climática, sino que también impacta en los barrios de toda la provincia”, recordó y marcó que “tenemos que estar presentes para acompañar y en ese camino estamos”.

En paralelo, el ministro recordó que también rige la Emergencia Energética en Santa Cruz, luego de los amparos presentados por el Ejecutivo. “Nosotros impulsamos la emergencia energética hace unos meses atrás para ponerle un freno a las tarifas de gas. En su momento, hablábamos que en localidades donde no tienen redes de gas natural el aumento iba a ser de mas de un 800% y más de un 500% en localidades que tienen red de gas, el amparo le puso un freno a eso”, mencionó.

Luxen, sin embargo, mencionó que “así y todo, las tarifas de gas siguen siendo elevadas, vamos a seguir trabajando con eso, ahora apuntando al gas comercial que tenemos para que no sean tan pesadas las tarifas que van a llegar”.

El diálogo con intendentes y auditorías en organismos

Consultado sobre el vínculo con jefes comunales de las localidades, en función del turismo local y la emergencia climática, Luxen señaló que estuvo reunido con el intendente de El Chaltén hace unos días para trabajar en los accesos en las rutas. “Reforzando con maquinaria, estamos en comunicación con Tres Lagos también, el ingreso a Parques Nacionales de El Calafate está un poco complicado, pero se está acompañando tanto desde la Municipalidad como desde Vialidad, es un trabajo conjunto para que no se pierda esa afluencia de turistas”, describió.

Asimismo, Luxen habló del estado de las auditorías en los distintos organismos provinciales, recordando que cada Ministerio hizo su auditoria: “Todavía llegan facturas para pagar del 2023, eso también muchas veces dilata algunas cuestiones administrativas, porque significan horas de trabajo, naturalmente va a haber un balance del estado en que se encuentra cada ministerio, que lo hará el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados como corresponde”, describió.

Respecto a las Cajas de Previsión y de Servicios Sociales

El ministro de Gobierno, además, hizo referencia a la deuda que sostienen algunos municipios con las Cajas de la provincia. “Hay muchos municipios que ya empezaron a pagar porque entendieron que la Caja la tenemos que cuidar entre todos. Esto funciona así, por ejemplo, el municipio les retiene el dinero a los agentes municipales, pero no le pagan a la Caja. Tienen que pagar lo que descuentan por ley a los trabajadores y se quedan con la plata, entonces naturalmente la gente se queja que no funciona la Caja, pero es plata que es de la Caja para su mejor funcionamiento. ¿Qué excusa se puede tener si estás descontando una plata a los trabajadores que no es tuya? El empleado se queja con justa razón, pero muchas veces se dificultan las cosas porque los municipios no pagan”, recordó.

Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo está trabajando para normalizar la situación y que los municipios están comenzando a saldar esa deuda. “Porque en el medio de aquellos que no quieren pagar hay muchos trabajadores que no tienen la prestación y es una locura, lo tenemos que resolver, porque, además, no tienen la opción de ir a optar por otra obra social, entonces tiene que haber responsabilidad y dejar esa pelea. La Caja es de todos y cuesta muchísimo sostener medicamentos y atención cuando no están pagando”, recordó Luxen.

En este sentido, mencionó que, por ejemplo, con la intendencia de El Calafate se “estableció una negociación para que empiecen a pagar y nos estamos entendiendo perfectamente, estamos haciendo los acuerdos y vamos a normalizar, sin dudas”, aseguró.

Del mismo modo, Luxen habló de la Caja de Previsión Social: “También hay que regularla, es una Caja con mucho déficit, tenemos que empezar a normalizarla y los intendentes tienen que tener responsabilidad a la hora de tomar gente”, recordó al cierre.