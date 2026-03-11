Luxen se reunió con Pablo Carrizo y el SOEMCO para analizar la situación de los municipales en Caleta Olivia

El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, mantuvo un encuentro con el intendente Pablo Carrizo y el secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo, para abordar la realidad de los trabajadores municipales y el funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales.

El jefe de Gabinete de Santa Cruz, Pedro Luxen, se reunió este martes por la noche en Caleta Olivia con el intendente Pablo Carrizo y el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO), Julián Carrizo, en un encuentro que reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes gremiales.

La reunión se llevó a cabo alrededor de las 21 horas y tuvo como objetivo analizar distintos temas vinculados a la situación de los trabajadores municipales, así como avanzar en instancias de coordinación entre el Gobierno provincial, el municipio y el gremio.

Según se informó, el encuentro se desarrolló en un marco de intercambio institucional orientado a abordar problemáticas del sector municipal y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y la representación sindical.

La situación de la Caja de Servicios Sociales

Durante la reunión, uno de los principales temas analizados fue la situación de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz. Las autoridades revisaron distintos aspectos relacionados con el funcionamiento del organismo y su impacto en los trabajadores municipales.

Asimismo, el diálogo permitió intercambiar posiciones sobre la realidad del sector municipal en Caleta Olivia y evaluar cuestiones vinculadas a la prestación de servicios y la articulación entre las instituciones involucradas. En ese marco, los participantes coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de diálogo para avanzar en soluciones que contemplen tanto las necesidades de los trabajadores como el funcionamiento de las estructuras administrativas.

Hacia una agenda de trabajo conjunta

Como resultado del encuentro, las autoridades provinciales, municipales y gremiales coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda de trabajo conjunta que permita fortalecer el diálogo institucional y coordinar acciones entre el Gobierno de Santa Cruz, el municipio de Caleta Olivia y el sindicato que representa a los trabajadores municipales.

La reunión se realizó en la antesala del inicio del período de sesiones legislativas en la localidad, un momento en el que distintos actores políticos y sindicales comienzan a definir prioridades de gestión. En ese contexto, el encuentro se enmarca en una serie de contactos institucionales orientados a delinear temas de gestión y coordinación en la zona norte de la provincia.

De esta manera, el Gobierno provincial, el municipio y el gremio iniciaron una instancia de diálogo con el objetivo de sostener el trabajo conjunto frente a los desafíos que atraviesa el sector municipal en la región.