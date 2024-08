Luxen recibió al vocal electo por los activos en la Caja de Servicios Sociales

El ministro de Gobierno, Pedro Luxen, recibió al nuevo vocal por los activos, Manuel Piris, que llegó junto a su antecesor, Hugo Jerez. En la reunión trabajaron la conformación de una agenda conjunta. El miércoles los recibirá el presidente de la Caja de Servicios Sociales, Sergio Pérez Soruco.

Con el objetivo de realizar una transición ordenada y una planificación de largo plazo para mejorar las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz; el ministro de Gobierno Pedro Luxen recibió en su despacho, a los vocales Hugo Jerez y al recientemente electo Manuel Piris.

Hugo Jerez dejará su cargo en manos de Piris, quien lo reemplazará por el sector de los afiliados activos. Juntos, están trabajando en una agenda en conjunto para el mejoramiento de los servicios de la Caja.

Luxen remarcó la importancia de la reunión ya que “es necesario que trabajemos todos juntos, como nos pide el gobernador, para que la Caja retome lo mejor de su historia, en el peor de los momentos. Ahora, cuando no hay plata que alcance, es cuando más unidos debemos estar todos los santacruceños. Todos queremos lo mismo: que los afiliados tengan la cobertura que corresponde y que un organismo como la Caja no caiga preso de las disputas de la política, que no sea parte de la grieta, sino un organismo público ejemplar que sirva al bien común”.

El funcionario aseguró que trabajaran por el “el buen funcionamiento del directorio, el directorio debe funcionar como un organismo colegiado eficaz, que mantenga y mejore todas las coberturas”.

El próximo miércoles, adelantó el ministro, los vocales serán recibidos por el presidente de la Obra Social, Sergio Pérez Soruco.