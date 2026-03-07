Luxen: “Esta obra es muy importante para toda la comunidad de Puerto San Julián”

Así lo manifestó el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, este viernes en el Salón Gregores de Casa de Gobierno, luego del acto por la firma para la renovación parcial del acueducto Piedra Buena-Puerto San Julián.

En este marco, cabe señalar que se trata de una obra estratégica para garantizar agua potable a dicha localidad portuaria.

En este sentido, el jefe de Gabinete de Ministros habló con los medios presentes e indicó: “La verdad que estoy muy contento porque se trata de una inversión de casi 6.500 millones de pesos, que anunció el gobernador Claudio Vidal oportunamente, en el día del aniversario de la localidad, y envío un saludo muy grande a toda la comunidad de Puerto San Julián, porque esto va a ser de muchísima ayuda para los habitantes de allí”.

“Esta inversión es muy importante para toda la comunidad de Puerto San Julián porque nosotros hemos estado presentes en las roturas, y hemos acompañado a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), de manera conjunta con el intendente que fue allí en uno de los cortes de agua en el que se estudió y planificó; y hoy estamos concretando la obra, pero no solamente eso, sino que también hay otro proyecto que anunció el gobernador Claudio Vidal para la localidad y que es la red de agua para los 500 lotes”, señaló.

Represas

Consultado acerca de la reactivación de las represas del río Santa Cruz, el funcionario provincial declaró que “fue un trabajo muy duro, que tuvo el gobernador, y como siempre digo, había que tomar decisiones al respecto porque cuando se empezó a hablar de represas se veía como algo completamente imposible”.

“Claudio Vidal terminó en China acercando su carpeta; mostrando nuestra provincia. Fue él quien estuvo de intermediario con el Gobierno Nacional, con la gestión de Guillermo Francos, que fue muchísimas veces a insistir con la necesidad de reactivar la represa, recurso estratégico para los argentinos, para Santa Cruz y la generación de los puestos de trabajo, por lo que finalmente se pudo firmar el acuerdo”, aseveró Luxen.

“Nuestra represa es una realidad para los trabajadores y pienso que da muchas expectativas, las cosas cuando se pelean, se buscan con responsabilidad, trabajo y perseverancia”, continuó.

Paritarias

Finalmente, Pedro Luxen habló acerca de la apertura de paritarias. “Así como le dije a las operadoras petroleras, acerca de que no van a haber más despidos en dicha actividad, tenemos que empezar a reactivar la actividad petrolera, como así también la generación de puestos de trabajo porque es el compromiso que se asumió hoy con los gremios”.

Por último, expresó: “De la misma manera, se van a abrir las paritarias, claro que se va a discutir salario porque es un ambiente donde estamos cómodos discutiendo con los trabajadores, no solamente de salario; condiciones de trabajo, entre otras cuestiones más que esperan los trabajadores que sucedan”.