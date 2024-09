Luxen: “Acá no hay excusas, que el municipio de Río Gallegos pague lo que le descuenta a la gente”

El ministro de Gobierno, Pedro Luxen, habló respecto de la situación financiera de la Caja de Servicios Sociales en función del déficit que presenta la obra social santacruceña. Esta semana se reunieron con el objetivo de equilibrar las cuentas de la CSS. Además, se expresó respecto a obras provinciales y lo que proyecta la gestión.

Autoridades provinciales se reunieron con representantes de las localidades y comisionados de fomento para abordar la situación financiera de la Caja de Servicios Sociales.

El ministro de Gobierno, Pedro Luxen, en primer lugar, destacó la participación del municipio de Piedra Buena, a través de su intendenta Analía Farías, localidad con la que se proyectan obras con fondos provinciales. “Tiene un plan de embellecimiento de la ciudad, para terminar las 40 viviendas que quedaron sin terminar, finalizar la cubierta del Hospital, la ampliación de su terapia intensiva y los talleres de la Escuela Industrial. Así que hay un plan ambicioso, cabe destacar que todo esto se hace con fondos del Gobierno de la Provincia”, indicó Luxen.

Recordó luego que “muchas de esas obras estaban financiadas por Nación y nosotros pudimos recuperarlas para hacernos cargo y poder terminarlas, son obras que tanta falta le hacen a Piedra Buena como también a otras localidades de la provincia, como es el caso de El Chaltén donde también tenemos unas viviendas que estamos realizando con Nación y las vamos a terminar nosotros, por un convenio que hicimos con el intendente”.

En este escenario, sobre la situación en El Chaltén, Luxen destacó que en Buenos Aires pudieron “hablar con el área de Hábitat para que nos haga entrega de esas viviendas y poder terminarlas, hace pocos días también en la Cámara de Diputados se sancionó la emergencia habitacional, tanto en la Legislatura Provincial como en el Concejo Deliberante de El Chaltén, así que estamos en un proceso para que -a partir de esta emergencia- podamos hacer un convenio con Parques Nacionales, y que nos autoricen una urbanización de 200 hectáreas que va a traer la solución definitiva para esa localidad”.

Fondos propios y más obras proyectadas

El ministro de Gobierno explicó que la gestión prevé un esquema de obras para toda la provincia. “Algunos municipios ya están empezando y tenemos un segundo esquema de obra que anunció el gobernador días atrás, para el mes de septiembre”, señaló.

Luxen hizo hincapié en el trabajo del gobierno provincial y adelantó una obra para Río Gallegos que ya empezaron a trabajar los técnicos y que, en días más, anunciará el gobernador.

“Es una obra muy ambiciosa que va a traer solución de verdad, como los convenios que hicimos con Nación, con el Ministerio de Defensa, para la recuperación de esas 57 hectáreas donde se construyeron esos barrios que están en la autovía, como el barrio 213 y demás, que ninguno tiene título de propiedad y es completamente injusto que los vecinos hayan pagado su vivienda y no tengan título de propiedad”. Por lo que, aseguró, “dentro de pocos días vamos a poder estar titularizando todo eso y dar tranquilidad a todos los vecinos de Río Gallegos, es una de las obras más importantes que se va a dar acá en la capital de la provincia”.

Agenda con Nación

En otro tramo, el ministro de Gobierno habló sobre la situación con YPF. “Este miércoles hay una manifestación muy grande del sector de todos los trabajadores para que YPF tenga una salida completamente ordenada. Entonces estamos pidiendo un poco de responsabilidad”.

Recordó que la empresa “opera hace 80 años, acá hay una historia de soberanía, nosotros entendemos que YPF es educación, es salud, es esparcimiento, esa responsabilidad empresaria que necesitamos que tenga nuestra empresa de bandera, porque siempre entendemos que YPF cumplía ese rol con nuestra provincia y con la Patagonia, y hoy estamos viendo que la cosa no va hacia ese camino”.

Luxen marcó que “YPF tiene que poner en valor todo esto, y si la decisión política es irse de la provincia que lo haga ordenadamente, respetando las condiciones, a Santa Cruz, a los trabajadores petroleros, a los camioneros, a la UOCRA, respetando a todos y respetando la fuente de trabajo”. Por esto, el ministro recordó que “estamos pidiendo algo completamente racional”.

En este sentido, hizo un balance de la empresa estatal en la provincia y señaló que “no avanzamos nada y lo único que vemos es que hace muchísimos años YPF viene con una desinversión en nuestra provincia, y la curva de desinversión se nota en las regalías petroleras que también participan los municipios, que también eso va destinado a los hospitales, a la educación, y a todo lo que hace en el Estado de la provincia, entonces creo que hay que ser responsables y hay que seguir trabajando con firmeza”.

Luego, Luxen indicó que “tenemos un gobernador que apuesta al diálogo, si la decisión es irse es muy importante que lo digan, y lo hagan en forma ordenada para que le den posibilidad al ingreso a otras operadoras que cuiden nuestros recursos, que traigan un buen plan de inversión, con este gobierno abierto necesitamos mostrar que somos distintos”.

Sobre la gestión, el ministro indicó que se trabaja “para que el que venga a invertir, tanto los empresarios como los trabajadores, entiendan que tenemos una responsabilidad grande y tenemos que salir adelante todos juntos”. En este punto, Luxen explicó que se hace hincapié en la represa “con la que el Gobierno Nacional tiene que terminar de hacer el acuerdo con China para que esos 2.500 trabajadores vuelvan a trabajar, lo mismo con YCRT, estamos con un sinfín de iniciativas para activar nuevamente la empresa”.

Luxen recordó que Vidal firmó obras muy importantes en rutas que están sin realizar y recordó obras de vivienda mal ejecutadas, algo que es una problemática que en Santa Cruz se “arrastra hace muchos años”.

“Nosotros el plan de vivienda que vamos a hacer lo vamos a hacer en serio, pero hay que hacer un esfuerzo para eso y tener empatía con el otro”, sostuvo y agregó que “todo eso hay que arreglarlo, hay que empezar a funcionar distinto, va a costar, son nueve meses que llevamos, hay un montón de cosas que van a costar, y en el medio, la resistencia total al cambio”.

El pedido a los municipios y la CSS

En otro tramo, el ministro de Gobierno habló respecto a la falta de aportes de municipios en relación a la obra social santacruceña y remarcó que “deben pagar eso que le descuentan a la gente”.

“El 10% de los trabajadores municipales de Río Gallegos no tienen obra social y no tienen alternativa de irse a otra y esto es porque no pagan. El Gremio SOEM, en la paritaria, tendría que pedir eso. Paguen la plata que le descuentan a la gente, porque tengo 500 afiliados que no tienen la Caja. Acá no hay excusa”, aseguró.

En este escenario, Luxen sostuvo que “no puede decirse ‘compré un camión’ o ‘voy a hacer una fiesta’ porque la plata no es de ellos, es de los trabajadores que tiene que ir directamente a la Caja para el mejor funcionamiento”. Recordó que “el municipio de Río Gallegos no tiene argumentos, yo hablo todo el tiempo con el jefe de Gabinete, Diego Robles, nosotros les pedimos que paguen para avanzar en la prolijidad, vos si sos empleado hoy del municipio de Río Gallegos te sacan de tu recibo de sueldo una plata y se la quedan ellos, no va a la obra social, ese descuento debería ir directo a la obra social”, detalló.

En este sentido, y para cerrar, Luxen pidió “empezar a normalizar las cuestiones y a emprolijar las cuestiones del Estado”. Explicó que “tenemos un mundo de trabajadores del Municipio de Río Gallegos que está reclamando algo justo que le pertenece y todavía estamos esperando a la justicia que dictamine lo que tienen que dictaminar, indicándole que la plata que descuentan a los trabajadores se ponga en la Obra Social”.