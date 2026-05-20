Lunzevich: “La prioridad número uno es suspender los embargos fiscales hasta fin de año para proteger las PyMEs santacruceñas”

El Gobierno provincial reglamentó la Ley de Emergencia Comercial y puso en marcha un sistema digital ágil para que los comercios locales accedan a planes de pago de hasta 60 cuotas, quita de multas y alivio impositivo inmediato.

El Gobierno de Santa Cruz concretó un paso fundamental para el sostenimiento del sector productivo local tras confirmarse la publicación en el Boletín Oficial de la reglamentación de la Ley de Emergencia Comercial. A partir de esta medida, impulsada bajo los lineamientos de la gestión provincial, los comercios y empresas de toda la provincia ya pueden tramitar el certificado oficial que les otorgará el acceso a una serie de beneficios fiscales y financieros clave para asegurar la cadena de pagos y el empleo local.

El secretario de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, precisó el rol que asumirá el área como autoridad de aplicación del programa de asistencia: “Nosotros, dentro de nuestra responsabilidad que nos otorgaba la reglamentación, tenemos que ser el ente que va a entregar el certificado para cada uno de los comercios y empresas que quieran acogerse a los beneficios”. Asimismo, confirmó que la plataforma digital ya se encuentra totalmente operativa para agilizar las solicitudes en un plazo máximo de 48 horas.

Digitalización y facilidades de pago para el sector comercial

Con el objetivo de modernizar los procesos estatales y ofrecer una respuesta inmediata, el Ministerio implementó un circuito 100% digitalizado a través de su plataforma institucional. Los interesados deberán ingresar a la sección específica del portal web, descargar un instructivo y completar un formulario que luego se remitirá por correo electrónico adjuntando la documentación requerida por la norma.

“En el día de hoy ya está en la página de internet de la Secretaría el apartado específico donde está una reseña de la ley con su reglamentación y un instructivo con el formulario para completarlo”, explicó Luncevich, al tiempo que detalló que el procesamiento interno será veloz: “Si es posible en el día, les vamos a estar entregando el certificado a cada una de todas las personas que lo soliciten”. Con dicha acreditación, los comerciantes quedarán habilitados para gestionar sus planes ante empresas de servicios públicos y diversos organismos municipales, provinciales o nacionales adheridos.

Alivio fiscal: Suspensión de embargos y tasas subsidiadas

La reglamentación de la normativa contempla herramientas de articulación financiera de gran impacto para mitigar la crisis del sector privado, destacándose el congelamiento de medidas judiciales coercitivas y facilidades de financiamiento mediante la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP).

“Lo más importante es que se suspenden hasta fin de año los embargos fiscales dentro de la Provincia de Santa Cruz. Eso es muy importante porque da tranquilidad a las empresas de que, a pesar de tener inconvenientes, no se van a afectar sus cuentas y por ende van a poder seguir manteniendo la cadena de pago y pagando los salarios, que era lo que más nos preocupaba”, enfatizó el funcionario provincial.

Respecto a las deudas contraídas con el fisco y las distribuidoras de servicios, Lunzevich anunció que “van a poder acceder a planes de pago muy ventajosos que llegan hasta las 60 cuotas y, en todos los casos, con una tasa de interés que no va a superar el 25% anual”. El esquema normativo también establece la eliminación total de multas e intereses por mora acumulados y permite la refinanciación de planes de facilidades anteriores bajo estas nuevas condiciones estructurales.

Proyección productiva: Foro marítimo y nueva Ley de Promoción Industrial

Más allá del esquema de contingencia comercial, el Gobierno de Santa Cruz mantiene su agenda enfocada en el desarrollo y la inversión estratégica. En este sentido, autoridades del Ministerio de la Producción se trasladarán esta semana a la zona norte para participar del Foro Marítimo Portuario en Caleta Olivia, un espacio de trabajo intersectorial que congrega a las áreas de Puertos, Pesca, Comercio y Turismo.

“Nos pidieron involucrarnos en los aspectos que lleven a poder lograr acercar lo que se produce en el puerto a la localidad e incrementar la comercialización de los productos y servicios”, adelantó el secretario, destacando que se buscará potenciar proyectos de avistaje de ballenas, agregación de valor pesquero y servicios de ingeniería naval, una matriz de políticas públicas que el Ejecutivo planifica replicar de forma articulada en Puerto Deseado, San Julián y Punta Quilla.

Finalmente, el funcionario ponderó el proyecto de una nueva Ley de Promoción Industrial que ya se debate en comisiones de la Legislatura Provincial bajo una expresa directiva del gobernador Claudio Vidal: “Lo que estamos buscando es generar más valor agregado dentro de la provincia. Estamos tratando de que esta herramienta le dé un plus a la provincia para lograr que esas empresas que están viniendo a la Argentina consideren venir a Santa Cruz a desarrollar sus inversiones”. Esta legislación de vanguardia prevé exenciones temporales de impuestos, créditos específicos, reintegros por contratación de mano de obra local, incentivos adicionales en parques industriales e incorpora por primera vez los sectores de nuevas tecnologías y la industria del conocimiento.