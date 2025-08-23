Lunzevich: “La idea es generar un futuro distinto para Santa Cruz con un crecimiento económico auténtico”

Así lo manifestó el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, al cierre de “e-commerceSUR: Navegando el futuro comercial de Santa Cruz”, en el Centro Cultural Santa Cruz de Río Gallegos. Destacó la participación, la innovación y las herramientas que se brindaron en este espacio de formación, intercambio y trabajo colaborativo que se generó entre comerciantes, emprendedores, especialistas y prestadores de servicios vinculados al comercio digital.

En primera instancia, el Secretario de Estado de Comercio e Industria de la provincia de Santa Cruz habló de la participación y el grado de interés que suscitaron las primeras jornadas de “e-commerceSUR: Navegando el futuro comercial de Santa Cruz”, que se concretaron entre ayer y hoy en la ciudad de Río Gallegos. “Estamos muy contentos por el acompañamiento de las Cámaras, el sector privado, comerciantes, emprendedores y la gente que se acercó al Centro Cultural o siguió la propuesta por streaming. Nos han hecho llegar mensajes de toda la provincia. Esto nos motiva para llevar adelante las próximas jornadas que serán en Zona Norte. Ya las tenemos proyectadas y estimo que serán la primera semana de octubre en Caleta Olivia”, expresó. Asimismo, anticipó que se trabajará en la organización de la nueva instancia para brindar algunas alternativas y opciones distintas a las presentadas en Río Gallegos.

“Estas jornadas han sido una experiencia fantástica, pudimos abordar y recorrer todo el camino y mostrar una alternativa distinta de trabajo integrado con estas aristas que casi nunca podían hacerlo. Además fue muy interesante trabajar con los comerciantes y desarrolladores, las empresas de logística, los bancos, entre otros. Logramos cumplir el objetivo que nos planteamos”, consideró.

Por otra parte, el funcionario provincial resaltó la intención de seguir trabajando y generar distintas acciones para poder dar el gran salto para abordar la actividad de una manera diferente. “La idea es generar un futuro distinto para Santa Cruz con un crecimiento económico auténtico”, remarcó.

En cuanto a la participación de los expositores, Lunzevich manifestó que se pudo contar con la presencia de la Cámara de Comercio Electrónico, Mercado Libre, bancos públicos y privados de primera línea, y todas las empresas de logística que están a lo ancho y largo del país y que operan en la provincia. A la vez, valoró la presencia del talento santacruceño puesto de manifiesto en el marketing digital.

Al finalizar, comentó que a partir de la semana que viene la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, comenzará a trabajar en una cápsula de capacitación a través de la cual se pueda abordar un solo tema en un periodo corto de tiempo. “Eso nos permitirá hacer una serie de capacitaciones a lo largo del tiempo con un eje por jornada, con un especialista y un panel para generar debate e interacción”, cerró.