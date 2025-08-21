Lunzevich: “La idea es acercar herramientas digitales a los emprendedores”

Fueron las palabras del secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, este miércoles en el marco del e-commerceSUR, evento que tendrá lugar el próximo 22 y 23 de agosto en el Complejo Cultural Santa Cruz de Río Gallegos. Se trata del primer evento de comercio electrónico con alcance territorial en toda la provincia.

Al respecto, Lunzevich dialogó con LU14 Radio Provincia quien comentó sobre el evento. “Este proyecto surge del trabajo que venimos realizando con el sector, se van planteando distintas cosas y lo detectado fue que en realidad hay una visión negativa que gira en torno a la negativa con el tema de las nuevas tecnologías que se están aplicando a la actividad comercial pero más allá de las herramientas, estas las utilizan los consumidores para mejorar las cosas y es el hábito de consumo, por ende, el comercio se tiene que adaptar y usar las herramientas que están disponibles”.

“Se nos ocurrió poder realizar este evento en el cual se puede mostrar todas las cuestiones orientadas a dicha actividad, entonces comenzamos este viernes 22 y sábado 23 de agosto este evento denominado e-commerceSUR, navegando el futuro comercial de Santa Cruz y la idea es acercarle todas las herramientas digitales que necesita un emprendedor o comerciante de Santa Cruz de la provincia”, señaló.

Asimismo, el funcionario provincial indicó: “Si bien es cierto que el comercio digital viene creciendo, lo otro es que hoy no todo pasa por la cuestión digital porque el porcentaje de ventas que suceden dentro del marco digital son menos del 30% de las ventas, con lo cual hay más de un 70% que todavía sigue sucediendo por los canales habituales. Está cambiando el hábito de consumo, la forma de respuesta y llegada de los consumidores porque lo que quieren es que las cosas lleguen”.

Por último, Paulo Lunzevich adelantó sobre la realización de una segunda edición del evento en Zona Norte durante el mes de octubre. “Vamos a tener desarrollo local; integración entre los sistemas de venta; sistemas de logística y la venta electrónica; marketing digital e inteligencia artificial tanto para la optimización de tareas como la optimización de ventas. Quiero adelantar también que en el mes de octubre vamos a realizar un segundo evento en la localidad de Caleta Olivia, pero para aquellas personas de cualquier punto de la provincia pueden seguir este primer evento a través del streaming”.