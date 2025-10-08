Lunzevich: “El e-commerceSUR refleja el compromiso de los comerciantes santacruceños por crecer”

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, encabezó junto al jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y al intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, la apertura de la segunda edición de E-Commerce Sur: Navegando el futuro comercial de Santa Cruz, una iniciativa organizada por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, en articulación con la Municipalidad de Caleta Olivia.

El encuentro, que se desarrolla en el Centro Cultural Manuel Camino, reúne a comerciantes, emprendedores, pymes y estudiantes de toda la región norte, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales del sector comercial y promover su incorporación al ecosistema del comercio electrónico.

“Estamos muy contentos, desarrollando ya la primera mitad de la jornada, con muchos emprendedores y comerciantes que están muy interiorizados en poder llevarse la experiencia y los contenidos que genera esta actividad”, expresó Paulo Lunzevich durante la apertura.

“Sobre todo, con el acompañamiento de expositores de primer nivel y con gran talento santacruceño, que ponen su conocimiento al servicio del crecimiento y del desarrollo del camino comercial de los comerciantes y emprendedores de Santa Cruz”, agregó.

La propuesta incluye módulos sobre logística, medios de pago, marketing digital y experiencia de usuario, además de charlas con especialistas y espacios de intercambio con referentes del ecosistema tecnológico provincial.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, destacó la importancia de estas iniciativas “que resultan fundamentales para el crecimiento y la consolidación de un modelo productivo provincial”, y resaltó el trabajo conjunto que impulsa el gobernador Claudio Vidal para modernizar, integrar y diversificar la economía santacruceña.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, continúa impulsando políticas que fortalecen el desarrollo productivo, la innovación y la inclusión digital en toda la provincia.