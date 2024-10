Luis Zúñiga “Cañero” celebró 40 años como bandoneonista: “Transmito la música en estado puro”

Luis Zúñiga, conocido como “Cañero”, celebró su 40° aniversario como bandoneonista en Comodoro Rivadavia. En una entrevista con Voces y Apuntes, compartió sus recuerdos de infancia y cómo ha mantenido viva la tradición musical heredada de sus padres catamarqueños, con un enfoque profundo en la autenticidad y el folclore puro.

Luis Zúñiga, mejor conocido como “Cañero”, celebró recientemente su 40° aniversario como bandoneonista en un emotivo festejo en Comodoro Rivadavia. En diálogo con Voces y Apuntes, el músico habló de sus raíces y su pasión por el folclore. “Soy hijo de catamarqueños, y desde chico íbamos allá a pasar las vacaciones. En ese tiempo es cuando se vivía lo más puro del folklore: bailes en los patios de tierra, coplas, chaleras… todas esas cosas que tuve la suerte de vivir y que llevo dentro”, relató Zúñiga con emoción.

A lo largo de su vida, Zúñiga ha acumulado vivencias que lo han ayudado a transmitir la música de una manera genuina. “Fui empezando a generar esa posibilidad de transmitir todos esos años, la música como la recibí, en estado puro”, comentó, destacando que no se considera un músico profesional ni un artista, sino alguien que ha asumido la responsabilidad de mantener viva la cultura de sus padres. “Yo no soy músico, ni me creo artista, simplemente tomé como posta en aquellos años la idea de trasladar la cultura de mis viejos”, subrayó.

Durante los festejos por su aniversario, Zúñiga preparó un repertorio especial que le permitió compartir con otros músicos locales, aunque confesó que en las peñas tradicionales a veces es difícil interpretar ciertos temas porque el público suele preferir bailar. “Tenemos muchos temas que en las peñas tradicionales no podemos hacer porque todos quieren bailar”, dijo con una sonrisa.

Zúñiga es un músico autodidacta, que aprendió a tocar “de oído”, pero lo que verdaderamente impulsa su arte es su pasión. “Lo que da el impulso es el corazón”, expresó con sencillez, destacando que su amor por la música y el folclore sigue siendo su mayor motivación tras 40 años de trayectoria.