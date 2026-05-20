Luis Quiroga: “Este Consejo refleja el compromiso del Gobierno con las infancias y adolescencias de la provincia”

Lo manifestó, el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga en el marco de los preparativos del Consejo Provincial de Niñez, el cual inicia este jueves con una jornada técnica destinada a equipos locales de toda Santa Cruz.

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dará inicio este jueves a las actividades enmarcadas en una nueva sesión del Consejo Provincial de Niñez, espacio de articulación y construcción conjunta de políticas públicas destinadas a la promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio santacruceño.

La apertura de actividades del espacio, que en esta oportunidad tiene como sede a la ciudad de Río Gallegos, se realizará en instalaciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, sito en Crucero General Belgrano N° 2026. Dicho encuentro iniciará con una jornada técnica destinada a los equipos de los órganos locales de niñez de toda la provincia, instancia orientada al intercambio de experiencias, fortalecimiento institucional y abordaje de estrategias de intervención en territorio.

El Consejo Provincial de Niñez es presidido por el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, quien destacó la importancia de este espacio de trabajo articulado entre Provincia y municipios. “Este Consejo refleja el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con las infancias y adolescencias de toda la provincia, fortaleciendo el trabajo conjunto y la construcción de políticas públicas con perspectiva integral y claramente territorial”, expresó Quiroga.

Asimismo, se informó que la sesión plenaria del Consejo Provincial de Niñez se desarrollará el viernes desde las 9:00 de la mañana, con la participación de representantes de organismos locales y autoridades provinciales vinculadas a las políticas de niñez, adolescencia y familia.

“El ministro Georgion fue muy claro en sus indicaciones respecto al trabajo en las políticas de niñez, nos pide estar cerca, atendiendo las urgencias y estando presentes con nuestros equipos; lo que refleja claramente los ejes de gestión del gobernador Claudio Vidal”, cerró.