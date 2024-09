LU14 celebró el Día de la Identidad Santacruceña con una jornada especial

LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, emitió una programación especial el 27 de septiembre, en el marco de la Semana de la Identidad Cultural Santacruceña, para conmemorar el Día de la Música Folclórica Santacruceña. La jornada, transmitida desde el Centro Cultural Santa Cruz y los estudios de la radio, contó con entrevistas y homenajes a artistas locales que destacaron el valor cultural de la música sureña y el legado folclórico de la provincia.

En el marco de la Semana de la Identidad Cultural Santacruceña, LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, a través del programa Juntos en la 830, celebró el Día de la Música Folclórica Santacruceña con una programación especial que rindió homenaje a las figuras y expresiones más representativas de la música y cultura de la región. Este día, oficializado por la Ley Provincial N.º 3550, declara el 27 de septiembre como el Día de la Música Folclórica Santacruceña y designa a la Secretaría de Estado de Cultura como la autoridad encargada de organizar actividades conmemorativas y de difusión en toda la provincia.

La transmisión comenzó desde el Centro Cultural Santa Cruz, donde se realizaron actividades con el Programa de Recuperación y Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial (PREPAP). Las maestras tejedoras compartieron sus testimonios y mostraron el proceso de la lana, desde la esquila hasta el armado del telar. La antropóloga Pamela Álvarez presentó una reseña sobre las técnicas, usos y el valor cultural del telar, resaltando la importancia de preservar las tradiciones artesanales de la provincia.

En los estudios de la radio, Oscar Ruiz, ex músico de Marcela Miranda, recordó emocionado a la artista: “Fue un honor compartir más de 20 años de música con ella. Marcela tenía la capacidad de unir a los músicos y siempre estaba disponible para todos. Viajamos por toda la provincia y llevamos la música sureña a lugares donde otros no llegaban. Su legado es enorme, no solo en lo musical, sino en la solidaridad que brindaba a otros artistas” contó Ruiz, recordando también su colaboración en la canción Dicen que soy Patagonia.

Franco El Cala Gallardo, desde El Calafate, destacó el evento que organizaron en el Centro Cultural local, con más de 20 artistas en escena. “Nos cuesta mucho que se difundan nuestras actividades cuando las hacemos de manera independiente, pero hoy es un día especial. Estamos muy contentos, el lugar está completo y va a ser una noche inolvidable,” comentó Franco. Además, aprovechó para homenajear a Edmundo Águila, una figura clave en su formación como músico, y mencionó que el evento fue transmitido por Señal Calafate y la página de la Municipalidad de El Calafate.

Desde Pico Truncado, Walter Castro, músico folclórico y guitarrista, reflexionó sobre la escena actual del folclore en la provincia: “La industria musical no está priorizando el folclore, pero desde mi lugar trato de impulsar la música del sur y apoyar a los nuevos artistas. Es importante seguir apostando por nuestra identidad,” expresó. Además, invitó a la audiencia a participar en la próxima edición del Festival Nacional Austral del Folclore en octubre.

Durante la jornada, también se incluyeron entrevistas y participaciones destacadas como la de Leandro Matías Romanout, del conjunto folclórico Nahuen, quien brindó detalles sobre su proyecto de música patagónica y su misión de preservar las raíces culturales de la región, aun viviendo fuera de la provincia. La música de Nahuen busca honrar la energía y firmeza de los pueblos originarios, una misión que se ha fortalecido a lo largo de los años.

Asimismo, se sumaron voces como la de Jesús Cubillos, integrante de la banda Siete Venas de El Chaltén, quien compartió la experiencia de llevar la música santacruceña a escenarios internacionales: “Tocar en Europa fue increíble, la gente recibía nuestra música con mucha alegría porque es algo muy diferente. Poder mostrar nuestra geografía, como en el video Tu nombre al viento filmado en el Cerro Torre, fue una experiencia única”.

El programa también buscó marcar la importancia de la recuperación de la lengua Aóniken, con la visita de referentes de la FUndación Wenai sh e pekk, Paulo Antonio Hidalgo, Susana del Carmen Hidalgo y Jose Jaramillo, a través del libro Wen’an Xipeg: “Queremos que los jóvenes puedan acceder a nuestra lengua y que sepan que estamos presentes. Este libro es un homenaje a nuestras madres y abuelas, y una forma de sanar nuestras raíces”, explicó Susana.

Para cerrar la jornada, los hijos del cantautor Hugo Giménez Agüero, Ana y Martín, ofrecieron un emotivo tributo, repasando la carrera del artista y destacando el legado de sus composiciones que capturan la esencia de la Patagonia. El programa concluyó con la interpretación de Coirón y otras canciones que reflejan el profundo amor de Giménez Agüero por la tierra sureña.

Con esta programación especial, LU14 Radio Provincia de Santa Cruz reafirmó su compromiso con la difusión de la cultura y la música de la región, celebrando la identidad santacruceña a través de las voces y testimonios de sus artistas.