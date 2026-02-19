Loterías de Santa Cruz realizó una jornada por el Día Internacional del Juego Responsable

El Gobierno Provincial, a través de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), llevó adelante este miércoles en la Plaza San Martín de Río Gallegos una jornada especial por el Día Internacional del Juego Responsable, bajo el lema “Luz verde al Juego Responsable. Elegí seguro, elegí legal”. Dicha propuesta tuvo la finalidad la concientización y prevención.

Cabe señalar que, la jornada estuvo abierta a toda la comunidad y tuvo como fin un espacio un espacio de concientización y prevención, promoviendo el juego como una forma de entretenimiento saludable y no como un problema. Es por ello que, contó con un Stand institucional de Juego Responsable de la LOAS; actividades lúdicas y educativas; Laberinto de concientización; Información y orientación en salud mental, entre otros.

Además, la actividad estuvo organizada por la Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Santa Cruz, junto a la Dirección Provincial de Juego Responsable y Responsabilidad Social, en articulación con el área de Salud Mental, del Ministerio de Salud y Ambiente.

En este contexto, la presidenta de LOAS, Claudia Pavez habló con la Subsecretaría de Producción y Contenidos al respecto. “Estamos llevando adelante la jornada ya que el 17 de febrero se conmemoró el Día del Juego Responsable a pedido de la UNESCO, que en realidad es para compartir y visibilizar todo lo que tiene que ver con las apuestas ilegales junto con las apuestas ilegales y demás. La idea de realizar esto al aire libre es para que las personas se acerquen, consulten y se puedan interiorizar de esta problemática”.

“Los medios digitales tienen injerencia en esta problemática, sobre todo en la juventud, por ende, es algo que nos preocupa ya que ellos pueden acceder de manera libre y sin control a lugares de apuestas online ilegales. Entonces, lo que nosotros tratamos de concientizar sobre el tema y hacemos un llamado a la concientización a toda la comunidad”, manifestó.

Asimismo, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger indicó que “esto es para concientizar sobre todo a los adultos y jóvenes sobre las posibles cosas que debemos prestarle atención como padres frente a la cantidad de juegos virtuales que hay hoy o la posibilidad acceder a apuestas virtuales que tienen nuestros hijos que antes nosotros no teníamos. Por ello, al ser algo novedoso tenemos que empezar a capacitarnos en esto”.

Finalmente, Elmiger señaló sobre la posibilidad de replicar este tipo de actividades en diferentes localidades de la provincia. “La idea es llevarlo a cabo en otras localidades, no solamente en Río Gallegos. Están con la Dirección Provincial de Juego Responsable y Responsabilidad Social y cada vez que hacen un mini bingo presencial como lo fue el año pasado en Caleta Olivia o Puerto Santa Cruz que estuvieron concientizando sobre esto a todas las personas que participan”.