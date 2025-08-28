Lotería para Obras de Acción Social inicia jornadas de prevención sobre juego y apuestas online

Con un enfoque en la educación y la concientización, Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) dio inicio hoy a las Jornadas de Prevención sobre Juegos y Apuestas Online, una iniciativa destinada a enfrentar la creciente problemática del consumo problemático en la provincia.

En este sentido, la presidenta del organismo, Claudia Pavez, destacó la importancia de un abordaje integral que incluye la colaboración de otras instituciones y ministerios.

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades del Consejo Provincial de Educación, del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, y del Ministerio de Salud y Ambiente, en la persona de Adela Vera, Luis Quiroga y Jorge Rey, respectivamente.

Las jornadas, que se extenderán durante el 28 y 29 de agosto, contarán con la participación de profesionales de Lotería de Córdoba y de la Ciudad de Buenos Aires, lo que resalta la importancia del intercambio de experiencias a nivel nacional. Pavez explicó que el objetivo principal es “abordar el consumo problemático y la proliferación de páginas ilegales”, a través de instancias de capacitación y reflexión, dirigidas a distintos sectores de la comunidad.

Involucrando a la juventud para encontrar la solución

Un aspecto central de la iniciativa, según Pavez, es el rol de los jóvenes en la prevención. La titular de LOAS sostuvo que, si bien los jóvenes son parte del problema, también “pueden ser parte de la solución”. Por ello, el segundo día de las jornadas estará especialmente enfocado en los centros de estudiantes secundarios, con un formato de charlas y talleres dinámicos. “Hay que involucrarlos y tomarlos como referentes, para que puedan replicar la información entre sus pares”, afirmó Pavez, destacando el potencial de la juventud para sensibilizar a la comunidad.

La presidenta de LOAS también recordó el fin solidario del organismo, subrayando que el 95% de la recaudación se destina a los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, lo que refuerza su compromiso con el bienestar de la comunidad. Pavez concluyó que ésta es solo la primera etapa de un proyecto que busca “federalizar la iniciativa y seguir construyendo entre todos, un camino de prevención y cuidado”.