Lotería lanza “Deporbingo Santacruceño”: una alternativa solidaria para clubes y organizaciones

En los próximos días saldrá a la venta el “Deporbingo Santacruceño”, una propuesta de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS). Se trata de una nueva modalidad de juego, cuyos cartones serán comercializados por clubes y organizaciones sin fines de lucro.

En el mes de julio de 2025, Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), comenzó a trabajar en el proyecto “Telebingo Solidario – Deporbingo”, una modalidad extraordinaria del juego “Telebingo Santacruceño, que permitirá generar recursos a las instituciones deportivas y organizaciones civiles sin fines de lucro de la provincia que deseen sumarse a la propuesta. Hoy, tras un exhaustivo proceso de evaluación y reglamentación, esta nueva alternativa de LOAS se ve reflejada en el “Deporbingo Santacruceño”, el cual saldrá a la venta en los próximos días.

Es importante destacar que dicho proyecto, cuenta con el aval de la Resolución N° 067/26 dada a conocer el pasado 18 de marzo del presente año.

Participación con fines solidarios

Desde el inicio del proyecto, se pensó en una iniciativa con fines solidarios y que pudiera generar un mecanismo de participación institucional que incluya a entidades deportivas y organizaciones sin fines de lucro. Las mismas podrán acceder a un esquema autorizado de comercialización de cartones, con impacto directo en el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y comunitarias.

Del total de lo recaudado se prevé la asignación del 60 por ciento a la entidad participante y el 40 por ciento restante a LOAS, con el fin de atender los costos de impresión, premios, logística, fiscalización y administración del sorteo.

Este mecanismo se encuentra amparado por la Ley Provincial N°3304 y por la normativa vigente en materia de Juegos Oficiales, administrados por LOAS.