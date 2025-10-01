Lotería de Santa Cruz y Educación lanzan concurso “La Voz Joven contra las Apuestas Ilegales”

En un nuevo paso hacia la promoción de hábitos responsables y la prevención de riesgos asociados a las apuestas ilegales, Lotería de Obras para Acción Social (LOAS) y el Consejo Provincial de Educación (CPE) firmaron un convenio de colaboración interinstitucional, para llevar adelante el concurso de canción estilo libre “La Voz Joven contra las Apuestas Ilegales”.

En el marco de este certamen, destinado a adolescentes y jóvenes de Río Gallegos, la firma del convenio estuvo a cargo de Claudia Pavéz, presidenta de LOAS, e Iris Rasgido, presidenta del CPE. También participaron del acto Cristina León, gerenta de Control Administrativo y Gestión Comercial; y Melisa Márquez, directora provincial de Juego Responsable.

El concurso tiene como objetivo generar espacios de reflexión y expresión artística, promoviendo la participación ciudadana, y concientizando sobre los riesgos que las apuestas ilegales pueden implicar en menores de edad.

Podrán participar estudiantes de colegios secundarios públicos, privados y de Educación Técnico Profesional de la localidad. Los trabajos serán evaluados por un jurado y también por el público, a través de un Premio del Público en Redes Sociales, otorgado al colegio cuyo video reciba más “Me gusta” en la publicación oficial.

El evento final se realizará el 15 de octubre, en un espacio a confirmar, donde los grupos finalistas interpretarán sus canciones en vivo, y se entregarán los premios a los ganadores.

La Lotería de Santa Cruz se encargará de la difusión del concurso y de la logística general del evento, mientras que la Cartera Educativa promoverá la participación de las instituciones educativas mencionadas, y garantizará que los contenidos tengan un enfoque educativo y preventivo.

Con esta iniciativa, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la educación, la cultura y la prevención de riesgos, invitando a los jóvenes a expresar su voz, a través de la música y a reflexionar sobre decisiones responsables.

Inscripción

Para participar en esta acción, los interesados podrán inscribirse, de forma gratuita, hasta el día 10 de octubre. Para los tres primeros finalistas habrá grandes premios.

A tal fin, se brindará más información a través de los siguientes medios comunicacionales:

Al Whatsapp 2966-614305 y a las direcciones de correo electrónico

juegoresponsableloas@gmail.com

coordinaciondeestudiantes2024@gmail.com

Usá tu voz para generar conciencia. ¡Cantá, concientizá y ganá!