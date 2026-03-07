Lotería de Santa Cruz realizará el sorteo del Telebingo en Perito Moreno

El Gobierno Provincial, a través de la Lotería para Obras de Acción Social (LOAS), llevará adelante el próximo domingo 17 de mayo, en la localidad de Perito Moreno, el sorteo del Telebingo Santacruceño.

Se trata de una propuesta del ente provincial para que las personas de las distintas localidades de Santa Cruz puedan ser partícipes de dichos eventos. Asimismo, se brindaron detalles de las actividades para el mes de abril y junio.

En principio, la presidenta de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos, momento en el que comentó sobre las primeras actividades que se vienen llevando a cabo desde el ente provincial en 2026: “Iniciamos este año con un especial de Carnaval, el pasado 22 de febrero, llevando adelante hermosas promociones como así también una recaudación muy importante. Recordemos que, siempre al trabajar en las políticas sociales del Gobierno Provincial el 95% de lo recaudado se destina en partes iguales tanto al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración como al Ministerio de Salud y Ambiente”.

Asimismo, Pavez detalló la próxima propuesta para el mes de abril, y anunció que el próximo sorteo de Lotería se llevará a cabo en la localidad de Perito Moreno, en mayo: “El domingo 12 de abril tenemos otra propuesta que es el Especial Vuelta a Clases, en la cual se comercializarán dos cartones al precio de uno; además de presentarse una gran propuesta de premios, con más de 20 millones de pesos en premios. También, estamos trabajando en el primer sorteo presencial que se realizará el 17 de mayo en la localidad de Perito Moreno, por ende, ya nos estamos poniendo en contacto con las personas de allí, para articular de manera conjunta y llevar esta fiesta a toda la gente de la provincia”.

“Estamos pensando en propuestas para el mes de junio, con el tema del Mundial, con ofertas superinteresantes. Estamos trabajando con el equipo de LOAS para ello, y siempre en esta época las personas quieren adquirir televisores, por lo que vamos a poner el foco en esos premios”, señaló.

Por su parte, la funcionaria provincial indicó: “En la transmisión que se realiza los días domingo del Telebingo, las personas que se encuentran fiscalizando lanzaron una encuesta pública a través de nuestras redes sociales y la gente participó. Si bien la localidad que vamos no es la que ganó ese día, si estuvo en la terna por lo que vamos a empezar a interactuar por medio de nuestras redes sociales porque la segunda localidad si va a tener que ver con la participación del público”.

Finalmente, Claudia Pavez expresó: “Quiero agradecer a toda la gente de la provincia, la cual siempre toma nuestras propuestas, acompaña nuestros productos; y Lotería para Obras de Acción Social se trata justamente de esto: trabajar para la acción social, y para colaborar con las políticas públicas de Santa Cruz”.