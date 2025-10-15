Lotería de Santa Cruz entregó el auto 0km al ganador del Telebingo Santacruceño

Román Alejandro Blanco es el afortunado ganador del Toyota Yaris 0 km del Telebingo Santacruceño Especial Día del Jubilado, correspondiente al Sorteo N° 1241, realizado el domingo 5 de octubre. Su cartón N.º 3207 fue vendido por Majo, de la Agencia Oficial N.º 175 de El Calafate.

Con más de $50.000.000 en premios, la jornada del Telebingo se vivió con alegría y entusiasmo en el Complejo Deportivo Municipal Ing. Knudsen de Caleta Olivia, con vecinos de toda la región, música, actividades recreativas y autoridades provinciales acompañando cada instante.

Un evento que reunió a toda la provincia

El Telebingo Santacruceño no solo entregó el auto 0 km, sino que también repartió numerosos premios en efectivo, consolidándose como una tradición que genera expectativa y emoción entre los santacruceños.

Entre los presentes se destacaron: Luisa Cárdenas, ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Belén Elmiger, presidenta de la Caja de Previsión Social; Claudia Pavez, presidenta de Lotería de Santa Cruz; Sergio Bucci, secretario de Estado de Comunicación Pública y Medios del Gobierno Provincial; Sebastián Georgión, representante de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI); Cristina León, gerenta de Control Administrativo y Gestión Comercial; y Gabriela Díaz, gerenta General.

Todos coincidieron en destacar la participación masiva del público y la transparencia del sorteo, que reafirma al Telebingo Santacruceño como un evento esperado en toda la provincia.