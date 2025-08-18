Lotería de Santa Cruz coordina acciones para abordar el flagelo de las apuestas online

Ante el crecimiento de las problemáticas asociadas a las apuestas y el juego online, el Gobierno de Santa Cruz convocó a una jornada interinstitucional para delinear estrategias de prevención. La titular de Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) Claudia Pavez, anunció que el 28 y 29 de agosto se llevarán a cabo charlas de concientización en Río Gallegos, dirigidas a jóvenes y adultos.

"Es un tema que debemos empezar a abordar y a mirar con seriedad", afirmó la presidenta de LOAS, destacando la necesidad de establecer políticas públicas para enfrentar esta problemática. La jornada contará con la participación de diversas entidades provinciales, como los ministerios de Salud y Desarrollo Social, el Consejo Provincial de Educación, la Secretaría de Estado de Función Pública y la Casa de las Juventudes, entre otros.

Una mirada transversal sobre el juego problemático

La jornada estuvo pensada para ser un espacio de intercambio y trabajo transversal. Según la funcionaria, el evento se dividirá en dos partes. La primera estará dirigida a los adultos responsables de distintas áreas, como salud mental, niñez, juventud y adulto mayor. La segunda, en cambio, se enfocará en los jóvenes, con la participación de representantes de los centros de estudiantes.

"Me parece que los jóvenes no son los únicos afectados, pero sí tenemos que hacernos parte del problema y también de la solución", sostuvo Pavez, y subrayó que esta iniciativa es un paso inicial para "federalizar todas las acciones" en la provincia, con el objetivo de llevar la prevención del juego problemático a todas las localidades.

Un trabajo en conjunto para un problema complejo

La organizadora de la jornada enfatizó la importancia de la colaboración interinstitucional para el éxito de la iniciativa. "Las herramientas que se llevan en principio van a ser el conocimiento de la problemática y de cómo abordarla", explicó. Además, adelantó que dos organizaciones sociales que trabajan con el consumo problemático de sustancias también participarán, aportando su experiencia y mirada en un tema que, aunque distinto, comparte muchas similitudes con la ludopatía.

"Cualquier estrategia que se deba llevar adelante tiene que ser un trabajo en conjunto y de manera consensuada", concluyó Pavez, reconociendo el compromiso de los diferentes organismos convocados. Esta jornada marca el inicio de un camino para prevenir, y enfrentar el creciente flagelo del juego online en la provincia de Santa Cruz.