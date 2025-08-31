Lotería de Santa Cruz concluyó con éxito las jornadas de prevención sobre apuestas online

Con un especial enfoque en la concientización de los jóvenes, Lotería de Santa Cruz dio por finalizadas las jornadas de prevención sobre juegos y apuestas online. La directora de Capacitación e Investigación de Juego Responsable, Ayelén Álvarez, destacó la importante participación de centros de estudiantes de escuelas públicas, semi-privadas y privadas en la última jornada.

El día de cierre se dividió en dos paneles. El primero estuvo a cargo de Silvio Hotman y Miguel Galarza, referentes del movimiento “Ni un pibe menos por la droga”, y el segundo fue liderado por la licenciada Andrea Spinardi, psicóloga de Lotería de Córdoba.

Álvarez explicó que la jornada se centró en concientizar sobre el juego ilegal para menores y el consumo problemático. Mientras que el panel de Sedronar presentó un caso de estudio, la disertación de la licenciada Spinardi se desarrolló en formato de taller, buscando generar un diálogo más directo y cercano con los adolescentes.

La directora evaluó la participación como “muy buena”, superando las expectativas iniciales de los organizadores. En total, se capacitaron más de 120 personas en los seis paneles del primer día y alrededor de 80 en la jornada de cierre. Álvarez subrayó, además, que esta fue solo la primera etapa de una iniciativa más amplia, con la meta de llevar estas capacitaciones a toda la provincia de Santa Cruz y así instalar la problemática en la agenda pública.