Los tres árbitros heridos continúan internados tras el siniestro vial en la Ruta 3

El Hospital Zonal de Caleta Olivia informó que dos de los pacientes permanecen en terapia intensiva con monitoreo permanente, mientras que el tercero evoluciona favorablemente y será trasladado a sala general cuando haya disponibilidad de cama.

El Hospital Zonal de Caleta Olivia emitió un nuevo parte médico en relación al siniestro vial ocurrido el pasado 2 de febrero sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura de Cañadón Minerales, en el que resultaron heridos tres árbitros de La Pampa que venían de dirigir la final patagónica de fútbol en Rio Gallegos.

Desde la institución confirmaron que las tres personas involucradas continúan internadas y recibiendo atención médica en el nosocomio local. Dos de los pacientes se encuentran alojados en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo monitoreo permanente y con seguimiento clínico estrecho, presentando una evolución acorde a la complejidad de las lesiones sufridas.

En tanto, el tercer paciente registra una evolución favorable y se encuentra en condiciones de pasar a sala general, quedando a la espera de la disponibilidad de una cama según la capacidad operativa del hospital.

Finalmente, la Dirección del Hospital expresó su acompañamiento a las personas afectadas y a sus familias, y destacó el compromiso y profesionalismo del personal de salud que intervino en la atención. Asimismo, aclararon que, por razones de confidencialidad y respeto, no se brindarán datos personales ni detalles clínicos específicos, y que cualquier novedad será informada únicamente a través de los canales oficiales.