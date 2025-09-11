Los técnicos de Santa Cruz se preparan para su primera participación en la ConstruTec

El Colegio Profesional de Técnicos de la Zona Norte de Santa Cruz se prepara para participar por primera vez en la ConstruTec, un evento que consideran clave para fortalecer y visibilizar las actividades vinculadas a su profesión.

En esta oportunidad, los técnicos ocuparán el stand N° 2 en el SUM del Centro Cultural de Caleta Olivia, donde ofrecerán información general y asesoramiento. La propuesta surge en el marco de la invitación realizada por la Fundación Agencia de Desarrollo Caleta Olivia, con el objetivo de posicionar a la ciudad y a la región como un nodo estratégico de innovación y desarrollo urbano.

El espacio estará abierto los días 12, 13 y 14 de septiembre desde las 9:00 horas, invitando a matriculados, estudiantes de todas las escuelas y público en general a acercarse. Además, quienes visiten el stand podrán participar de un sorteo de un importante premio sorpresa.

El delegado de la Zona Norte, Tec. Carlos Villagrán, y el presidente de AMMOTEC, Luis Aguilar, acompañarán la iniciativa y también participarán en las actividades de capacitación y en las rondas de negocios organizadas en el predio de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA, que se desarrollarán en simultáneo durante las tres jornadas.