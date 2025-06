Los talentos regionales brillaron en la segunda edición de Pianistas del Sur

Más de 300 personas asistieron este fin de semana a las fechas de este ciclo cultural, promovido por la Secretaría de Cultura, que reunió a destacados pianistas de Santa Cruz y La Pampa.

Dicho encuentro, que permite fortalecer la identidad musical regional, ofreció un espacio de crecimiento a jóvenes talentos en el Centro Cultural Santa Cruz.

La Secretaría de Estado de Cultura, dependiente del Ministerio de Gobierno, continúa promoviendo la apertura de nuevos espacios culturales para acercar la música regional a la comunidad y brindar oportunidades de crecimiento a los artistas locales. En ese marco, se llevó a cabo la segunda edición del ciclo “Pianistas del Sur”, en alianza con el Ente Cultural Patagonia, con una importante participación de público en un fin de semana donde se presentaron destacados pianistas de Santa Cruz y La Pampa.

El sábado 14 de junio, en el Salón Auditorio del Centro Cultural Santa Cruz, tuvo lugar la primera de las dos noches enmarcadas en este ciclo que comenzó a llevarse a cabo el año pasado. Los artistas principales fueron Fernando Ortiz de La Pampa, Valentín Pedraja y Julia Almirón, de Santa Cruz.

Al respecto, Ortiz, expresó: “Estos espacios son muy importantes para el desarrollo del arte, de la cultura, de las generaciones que van llegando y que tienen acceso a este tipo de conciertos”. Además, el pianista comentó que su repertorio estuvo inspirado en la música folclórica de su región, interpretando motivos autóctonos y milongas que reflejan su identidad pampeana.

Julia Almirón, quien empezó en la música desde muy pequeña y actualmente estudia en el Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA), destacó la importancia de estos ciclos: “Es una oportunidad muy enriquecedora. Aprendemos también de nuestros errores y nervios, y esta experiencia nos ayuda mucho a crecer”. Para ella, compartir escenario con otros jóvenes pianistas fomenta un intercambio valioso y sinergia cultural.

Valentin Pedraja, por su parte, compartió su entusiasmo por la oportunidad de tocar en Río Gallegos: “Es excelente poder aprender de otros, y poder expresar en la música nuestra identidad regional, que tiene su propia forma de vivir y sentir”.

El domingo 15 de junio, la programación continuó con la participación de estudiantes del IPSA de Río Gallegos, quienes en su mayoría debutaban frente al público. Se presentaron con obras variadas, desde clásicos de Mozart y Satie a melodías populares y folclóricas, demostrando el talento y la pasión de los jóvenes músicos locales.

El cronograma incluyó a los siguientes pianistas:

Malena Ramos con “Solfeggietto en do menor” de Karl Philipp Emmanuel Bach;

Leandro Calvo de 1° año IPSA con “Primer movimiento de la sonatina n°1 opus 36 de Clementi;

Ana Olivares de 1° año IPSA con “Contigo aprendí” de Armando Manzanero;

Lautaro Bueno y David Vázquez de 3er año IPSA con “Blackbird” de The Beatles;

Daiana Hueico de 4° año IPSA con “Consolación N°4 de Franz Liszt;

Sebastián Oyarzo de 4° año IPSA “Hojas muertas” de Joseph Kosma;

Raúl Constanzo con “Tema de amor” de Charly García, “Me iré con el tiempo” de Daniel Melero;

Agustín Navarro y Lautaro Bueno de 3° año IPSA con “Selfless” de la banda The Stroke;

Daiana Hueico de 4° año IPSA con “Arroró indígena” de Luis Gianneo;

Raúl Constanzo con “Total interferencia” de Charly García y “Raúl song”;

y Milagros Retes de 2° año IPSA con “Libertango” de Astor Piazzola.

El ciclo “Pianistas del Sur” busca fortalecer el intercambio regional, y promover la identidad musical patagónica. Como expresó Ortiz, “trabajar sobre una identidad que nos hace particulares” es fundamental para construir una cultura propia, enriquecida por la diversidad de influencias y estilos de los artistas participantes.