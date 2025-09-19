Los residentes chilenos celebraron sus fiestas patrias

Este jueves tuvo lugar en el Centro de Residentes un acto y celebración por sus fechas patrias. El día 18 de septiembre de 1810 tuvo lugar la Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile.

Integrantes del Gabinete Municipal fueron parte del encuentro, invitados por el presidente del Centro Ricardo Reyes, compartieron el festejo e intercambiaron reconocimientos. Participaron el jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayon, el subsecretario de Gobierno Juan Firpo y la directora de la Oficina de Gestión y Extranjería Mónica Jaimez.

En el acto se entonaron ambos himnos nacionales, se intercambiaron reconocimientos y banderas. El intendente Pablo Carrizo hizo llegar sus saludos y el jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia expresó sentirse “Muy contento de poder participar tratando de acompañar desde el Municipio a quienes forjaron un camino de trabajo y muchas de sus familias tienen su vida en la localidad. El intercambio cultural es interesante, música y gastronomía también la tenemos arraigada no sólo en nuestra ciudad, sino en toda la Patagonia”.

La secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Andrea Bayon remarcó que esta fecha patriótica es muy importante, “tenemos un prócer en común el libertador José de San Martín”. Destacó el trabajo en conjunto con el área de Relaciones Institucionales y la Oficina de Extranjería en el que “hay prioridades en infraestructura y avanzando en el ordenamiento con personería jurídica, con la Dra. Paula Ayala”.

Esta mañana, integrantes de su Secretaría compartieron actividades con los residentes chilenos en Comodoro Rivadavia con platos y bailes típicos. En una reunión con referentes del consulado, se acordó realizar una ronda binacional de negocios entre la Patagonia Argentina y Chilena los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. También se continúa con la organización del evento Raíces Interculturales que se realizará en el marco del 12 de octubre, por el Día del Respeto a Diversidad Cultural.