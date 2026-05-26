Los primeros 14 días de mayo, Santa Cruz avanzó con obras estratégicas e inversiones en toda la provincia

Durante la primera parte del mes, el Gobierno de Santa Cruz profundizó el desarrollo de obras e inversiones en distintas localidades de la provincia, consolidando políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura urbana, educativa, sanitaria y de servicios esenciales. Las acciones forman parte del proceso de transformación que impulsa la gestión del gobernador Claudio Vidal, con iniciativas concretas que mejoran la calidad de vida de las familias santacruceñas.

En Las Heras, el Gobierno Provincial concretó la entrega de nuevos equipos de calefacción para la Escuela N° 53, garantizando mejores condiciones para estudiantes y docentes. Además, avanzan importantes obras hídricas destinadas a fortalecer el abastecimiento en zonas industriales y nuevos loteos, con una inversión cercana a los 700 millones de pesos.

En Caleta Olivia, Distrigas inició la ampliación de la red de gas en los barrios Favaloro y Patagonia, mediante una obra que contempla una extensión de ocho manzanas y 1.500 metros de cañería, con una inversión de 165 millones de pesos. Paralelamente, se articulan acciones conjuntas con el municipio para mejorar el acceso a la red de gas en el barrio Atlántico Sur y fortalecer a instituciones deportivas locales. Asimismo, después de 23 años, se concretó la renovación integral del sistema de climatización del Hospital Zonal, con una inversión de 90 millones de pesos.

En Pico Truncado, continúan las obras de ampliación de la red de gas en zona norte para 16 manzanas del barrio Invernadero. La obra contempla 6.200 metros de cañería y una inversión de 630 millones de pesos. Además, se acordó la ejecución de cordón cuneta en 35 manzanas de la ciudad, con una inversión superior a los 1.000 millones de pesos, destinada a mejorar el drenaje pluvial, evitar anegamientos y optimizar la transitabilidad.

En Puerto Deseado, la provincia avanza en la construcción de un nuevo polideportivo municipal que estará destinado a actividades deportivas, recreativas y comunitarias, fortaleciendo espacios de encuentro e integración para vecinos y vecinas.

En tanto, en Puerto San Julián, Gobernador Gregores y El Chaltén, el Gobierno Provincial avanza en el proceso de licitación destinado a garantizar el suministro eléctrico en estas localidades, fortaleciendo la infraestructura energética y acompañando el crecimiento de cada comunidad.

En Río Gallegos, se anunció el sorteo de 40 viviendas destinadas a docentes y la asignación de otras 30 unidades habitacionales para personal de seguridad. Por decisión política del gobernador Claudio Vidal, docentes y auxiliares podrán acceder a la casa propia. Además, LU14 Radio Provincia celebró sus 65 años con la remodelación integral del estudio mayor “Susana Sumer”, realizada a través de aportes de responsabilidad social empresaria.

Asimismo, se ejecutará la obra de alumbrado para la Calle 22, que contempla más de tres kilómetros de iluminación entre Ruta 3 y Calle 13, beneficiando directamente a los barrios San Benito, Bicentenario y Los Lolos, con una inversión estimada en 600 millones de pesos. Esta obra da solución a una necesidad planteada por los vecinos y vecinas del sector.

Por otra parte, en Gobernador Gregores se inauguró la cancha de césped sintético del Club Atlético Cruz del Sur, la quinta entregada durante la actual gestión provincial. También se puso en marcha la primera Planta Procesadora de Santa Cruz, impulsando producción y generación de oportunidades para la comunidad. A ello se suma la inauguración del Jardín Maternal “La Casita Encantada”, un espacio destinado a acompañar a las familias desde la primera infancia.

Las obras y acciones desarrolladas durante la primera parte de mayo reflejan una política pública orientada a ampliar derechos, fortalecer servicios esenciales y acompañar el crecimiento de cada localidad de Santa Cruz, consolidando un proceso de recuperación e inversión en toda la provincia.