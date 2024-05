Los planes “volverán el 1 de junio” y cobrarían cerca de 180 mil pesos

Así lo adelantó el secretario de Gobierno del Municipio Juan Ignacio Acuña Kunz. También habló sobre los números del municipio, afirmó que cuenta con superávit, pero que también existen deudas y obligaciones. Contó que la ciudad le está pagando a la Obra Social provincial luego de tres décadas sin hacerlo.

Acerca de los trabajadores del programa nacional ex Potenciar Trabajo, indicó que el municipio elaborará un programa que les permitirá dar continuidad a la prestación de servicios de medio tiempo. Alrededor de 3 centenares de personas retomarían sus actividades en áreas sensibles de la comuna; y adelantó que sería por decreto ad referendum del Concejo Deliberante.

“Vamos a elaborar un programa municipal, un beneficio que va a ser cubierto con dinero de las arcas municipales. La ciudad tenía una unidad de gestión que absorbió trabajadores que venían de otros planes. Tenemos trabajadores que prestan servicios desde el año 1995. La idea es la vuelta masiva a partir del primero de junio. Este tiempo nos demoró hacer todo el relevamiento”, contó.

Acotó también que se trata de unas 330 personas que “fueron los que bancaron los sectores municipales en pandemia, o cuando determinados actores de los trabajadores no se encontraron en sus lugares”. Valoró su tarea aseverando que en muchos casos “hicieron funcionar sectores estratégicos, como seguridad y vigilancia, maestranza, centros de atención primaria de la salud”. E indicó que el municipio tiene “una responsabilidad de prestar una solución para ser efectivo el funcionamiento de la Muni, y buscar una solución a estar personas que merecen ir resolviendo su estabilidad laboral”.

Por otra parte trajo a colación que la ciudad dispondrá de fondos propios para hacer frente a un dinero complementario al plan social de estos trabajadores. Se trataría de una masa total de unos 30 millones de pesos mensuales. Explicó que mañana martes la Secretaría de Hacienda tendrá los números finales para determinar cuál sería el monto por trabajador, pero calculó que se trataría de un aporte que rondaría los 100 mil pesos. Sumados a los 78 mil pesos que cobran por el plan social nacional, alcanzarían una suma equivalente a “medio módulo 1 de la Municipalidad por un trabajo efectivo de 4 horas diarias”, mencionó.

“Es lo que el municipio está en condiciones de poner. Es poco, no es la solución final pero es más que lo que cobraban antes por hacer el mismo trabajo. Y se trata de un beneficio es que va a estar atado a la paritaria municipal. Cuando sube la paritaria, sube el beneficio. Y la idea nuestra es ir resolviendo con el tiempo el paso a la formalidad de estos agentes”.

Acuña Kunz definió más adelante que estos trabajadores, de los cuales algunos prestan servicios a la comuna desde hace cerca de dos décadas “pudieron ver cómo la planta municipal prácticamente se renovó completa, mientras ellos no obtuvieron el ingreso”, y acotó que “9 de cada 10 ingresos fueron por acomodo”. Sobre eso aseguró que todas las áreas de gestión trabajan para establecer una nueva forma de ingresar “que sea meritoria, por concurso”.

Los números de la Muni

En lo que respecta a los ingresos y egresos de la Municipalidad, el secretario detalló que “a grandes rasgos”, por coparticipación ingresa a las arcas unos 1900 millones. Otros 400 millones se incorporan por recaudación propia, y sumas menores mediante otros aportes tales como leyes específicas. En suma, dijo “tenemos 2390 millones de ingresos”.

Entre los egresos, por su parte, señaló que de masa salarial el municipio eroga unos 1800 millones, más alrededor de 230 millones de funcionamiento. Por esta razón, se puede considerar que el estado municipal estaría siendo superavitario. Pese a eso, el funcionario remarcó que “es una palabra complicada, porque también hay que tener en cuenta que la Municipalidad tiene deudas, obligaciones como el pago a las cajas, y ahorros que debe hacer para afrontar otras obligaciones como el SAC”.

En este sentido puntualizó que “por primera vez desde 1992” y desde los primeros meses del año, Caleta Olivia está abonando la totalidad de sus obligaciones en relación a la Obra Social provincial. Además, enfatizó que mensualmente se realiza un ahorro de 150 millones de pesos para garantizar el medio aguinaldo con fondos propios.

Paritaria y situación de revista

En otro orden de cosas, el secretario manifestó que a pedido del intendente Pablo Carrizo, las distintas áreas comunales evalúan la situación de revista de cada uno de los trabajadores. “Así como hay muchos trabajadores que hace mucho tiempo tienen un módulo y no se hace el corrimiento al módulo siguiente, también cuando ingresamos nos encontramos con muchos trabajadores que no habían reunido la cantidad de años necesarios para llegar al módulo más alto. Entonces el trabajo ahí se vuelve bastante complejo porque hay que destrabar esa situación. Trabajadores que ya tienen un módulo como derecho adquirido pero no lo consiguieron como consecuencia de sus años trabajados, y también trabajadores que tienen que tener una promoción después de tantos años de servicio”, dijo.

Trajo a colación que durante “los primeros días de junio” estaría resuelto el pago del aguinaldo y una nueva pauta salarial que, anticipó, se coordinaría “con los delegados de los sectores”.

Reclamo auxiliares de la educación

Acuña Kunz expresó que la protesta desarrollada por trabajadores cooperativistas el viernes último en la ruta nacional N° 3, “fue llamativa”. Explicó que existe el compromiso de abonar salarios del 1 al 10 de cada mes, y que esto está sufriendo demoras que atribuyó al circuito administrativo provincial. Asimismo anticipó que trabajan desde el Estado provincial y municipal para garantizar el próximo pago “en tiempo y forma”.

Finalmente contó que previo al corte de ruta había mantenido reuniones con distintos grupos de trabajadores. Sumó unos 650 de una masa de 180, y mencionó que a la ruta habrían acudido “unos 30” y otros tantos se manifestaron frente a edificios públicos.

Insistió por último en que “tenemos el compromiso de trabajar para poder pagar en tiempo y forma, porque eso es algo que sí se podría hacer ya que estamos hablando de una cuestión estrictamente administrativa”.