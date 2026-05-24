Los jóvenes también fueron protagonistas en el 2° Foro Marítimo Portuario

Este sábado, en el marco del encuentro articulado entre la Municipalidad de Caleta Olivia, la Agencia de Desarrollo y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), más de 70 jóvenes de diferentes instituciones educativas participaron de la Hackathon Estudiantil, una propuesta de innovación, tecnología y trabajo colaborativo.

Durante 12 horas, los estudiantes trabajaron en desafíos vinculados al ambiente, la economía azul y distintas problemáticas portuarias. El cierre de la jornada incluyó la presentación de proyectos y la premiación final, donde el Colegio San José Obrero obtuvo el primer puesto con un premio de 1 millón de pesos, mientras que la Escuela Industrial N° 1 obtuvo el segundo lugar, recibiendo 600 mil pesos.

En este marco, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa del Municipio, Andrea Bayón, destacó el balance positivo de la actividad y el compromiso de los participantes. “Vemos que sueñan, que proyectan, que conocen las problemáticas de nuestra ciudad y que apuestan a transformar”, expresó, valorando además el acompañamiento de docentes, directivos, familias y mentores durante la jornada.

Respecto a las iniciativas presentadas, destacó trabajos vinculados con sustentabilidad, innovación, robótica, recursos marítimos, museos náuticos, observatorios y herramientas tecnológicas para obtener datos en el puerto. “Estamos sorprendidos por la calidad de las propuestas que presentaron”, afirmó.

Por otra parte, remarcó el respaldo institucional y empresarial que permitió concretar la actividad. “Hay un esfuerzo tremendo detrás de esta actividad, pero el compromiso que tiene el equipo de trabajo y también el apoyo y la iniciativa del señor intendente Pablo Carrizo genera esto”, sostuvo, agradeciendo también el acompañamiento de VHZ, Clínica Cruz del Sur y API Astilleros.

Por su parte, Laura Diaz, vicerrectora del Colegio San José Obrero, expresó su orgullo por el desempeño de los estudiantes y destacó el valor formativo de la experiencia en la que los alumnos trabajaron sobre el desafío “Conciencia Azul: Comunidad y Ambiente”, planteando acercar el puerto a la comunidad mediante la creación de un museo náutico con diversas herramientas digitales.

“Para muchos fue su primera Hackathon y poder conocer profesionales, estar hablando con gente que sabe tanto y poder mostrar que, si bien ellos salen con una formación profesional, nosotros como “Sanjo” podemos liberarlos sabiendo que pueden responder a distintos tipos de problemáticas, nos pone muy feliz”, expresó.

Finalmente, Estela Reyes, docente de la Escuela Industrial N° 1, “General Enrique Mosconi”, resaltó el trabajo realizado por sus alumnos en el proyecto “Bioenergía Austral”, orientado a generar biogás a partir de residuos orgánicos marinos. “El desempeño de ellos fue excelente porque nunca bajaron los brazos, siempre estuvieron dispuestos, con todas las pilas, muy enfocados en lo que les tocaba hacer que era brillar, y brillaron”, subrayó.