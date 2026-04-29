Los jóvenes del ProKart Caletense calentaron motores en “Fierros en Línea”



En los estudios de Frecuencia Patagónica 99.3, dentro del programa “En Línea” y en la sección Fierros en Línea, pasaron protagonistas del karting local: Ismael Vázquez (200cc stándar), Santino Vázquez y Valentino Barrera (110cc cajero), quienes hicieron un balance de cara a la nueva fecha del ProKart Caletense .



Este fin de semana vuelve el karting a Caleta Olivia, en el kartódromo Fernando Lacroust, con una fecha doble cargada de acción: el sábado se correrán clasificación, serie y la primera final, mientras que el domingo será el turno nuevamente de clasificación, serie y la segunda final.



La competencia tendrá además una particularidad:se correrá una de las finales con la variante del kartodromo largada “antihorario”, una variante poco habitual que genera expectativas entre los pilotos.



En ese sentido, Ismael Vázquez fue claro sobre sus preferencias:

“Me gusta mucho más el circuito a horario, porque es donde mejor me siento con el karting. Igual, de los circuitos que venimos corriendo, el de Puerto Deseado es el que mejor me sienta, donde soy más rápido y me divierto más”.



Por su parte, Valentino Barrera habló de su adaptación a la categoría 110cc cajero, a la que ascendió recientemente:

“No encontré muchas dificultades. Con mi papá Facundo Barrera, Jony Carrizo mi motorista y el equipo entrenamos todo el verano con karting a cambios y selectora. Me viene bien, ahora toca girar, girar y seguir sumando vueltas en la categoría”.



En tanto, Santino Vázquez destacó el impulso anímico tras su última victoria:

“En Truncado venimos de ganar una fecha importante, en un circuito complicado y con una pista en malas condiciones. Pudimos sobreponernos y eso nos deja bien posicionados y con una mirada más positiva para esta fecha doble”.



Con juventud, entusiasmo y rodaje, los pilotos locales se preparan para un fin de semana clave en el calendario del ProKart Caletense, donde cada vuelta contará en la pelea por el campeonato.

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