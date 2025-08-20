Los Granaderos a Caballo visitaron escuelas de Río Gallegos

En el marco de la conmemoración por los 175 años del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, desarrolló una propuesta educativa en conjunto con el Comando de la XI° Brigada Mecanizada “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas” y la Asociación Cultural Sanmartiniana “Cruz del Sur”.

La actividad tuvo como propósito acercar a las y los estudiantes la figura del Padre de la Patria, no sólo desde su trayectoria militar, sino también desde los valores de libertad, unidad, disciplina y compromiso con la Nación que lo caracterizaron.

En este marco, los Granaderos a Caballo del Regimiento “General San Martín” -institución creada por el propio Libertador en 1812 y símbolo vivo de la identidad nacional- visitaron distintas instituciones educativas de Río Gallegos. Allí, el sargento Germán Fernández y el soldado voluntario Francisco Piris compartieron con alumnos y docentes relatos históricos, experiencias y vivencias propias de su servicio.

“En las escuelas pudimos compartir con los chicos aspectos de la vida del granadero y nuestra labor”, expresó el sargento Germán Fernández. Además, destacó el interés de los estudiantes, quienes interactuaron y demostraron estar muy activos en esta Semana Sanmartiniana.

Por su parte, el granadero Francisco Piris, soldado voluntario del Regimiento, manifestó que los niños estaban asombrados, porque no es algo que se ve todos los días. “Fue un regalo para nosotros ver su felicidad y notar interés por la vida de San Martín y de los granaderos”, señaló.

De este modo, la propuesta se convirtió en una experiencia pedagógica y emotiva, que permitió a los más pequeños conectar directamente con el legado sanmartiniano, y reafirmar la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el ejemplo de coraje, patriotismo y compromiso con la libertad que encarnó el General San Martín.