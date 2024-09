Los Escritos Olvidados: Una Feria para visibilizar la Cultura Under en Caleta Olivia

José Abalde y Manti Pérez, organizadores de la Feria Literaria “Los Escritos Olvidados”, buscan abrir un espacio para dar voz a escritores y artistas que suelen quedar al margen de las grandes movidas culturales. La feria ofrecerá desde poesía hasta intercambio de libros, promoviendo la participación y la inclusión en el ámbito literario de la ciudad.

En una entrevista con Voces y Apuntes, José Abalde y Manti Pérez, organizadores de la Feria Literaria “Los Escritos Olvidados”, compartieron los detalles y objetivos de este evento que busca dar espacio a escritores y artistas que generalmente no encuentran visibilidad en los circuitos tradicionales.

José Abalde, impulsor del concepto “Cultura Fantasma”, explicó: “Cultura Fantasma es un nombre que traje desde Córdoba. Empecé a organizar pequeños eventos de poesía para crear una comunidad donde más personas puedan unirse y exponer sus obras”. Según Abalde, el nombre refleja la necesidad de visibilizar aquellas expresiones artísticas que muchas veces permanecen ocultas en la cultura under. “Es complicado crecer en el rubro poético porque la cultura suele estar sectorizada, lo que termina por matar las movidas, ya que la gente se aburre de ver siempre a los mismos artistas”, añadió.

Por su parte, Manti Pérez destacó la importancia de abrir espacios para quienes no se animan a participar en convocatorias tradicionales. “Los Escritos Olvidados son ideas que uno tiene guardadas mucho tiempo, que cuesta sacar a la luz. Por eso queremos abrir este espacio, no solo para la poesía, sino también para el intercambio y la venta de libros”, señaló Pérez. Esta iniciativa cobra mayor relevancia en una ciudad donde, según los organizadores, no hay muchas librerías ni circulación de libros, lo que limita el acceso a nuevas lecturas.

La feria literaria se presenta como un espacio inclusivo, donde tanto los escritores emergentes como los más consolidados tendrán la oportunidad de presentar sus obras, vender libros e intercambiar experiencias con la comunidad.

Este evento promete ser un punto de encuentro para aquellos que, como sugieren sus organizadores, buscan “rescatar” los escritos olvidados y darles el lugar que merecen dentro de la escena cultural de Caleta Olivia.