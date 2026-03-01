Los entes provinciales en contacto directo con los vecinos de Río Gallegos

Organismos provinciales desplegaron servicios, asesoramiento y programas sociales en territorio, consolidando una política de cercanía impulsada por la gestión del gobernador Claudio Vidal, para acompañar a las familias santacruceñas.

La Subsecretaría de Producción y Contenidos realizó entrevistas en el marco de la propuesta Viva Barrio-Somos Comunidad, donde las expectativas se transformaron en respuestas concretas para los vecinos y vecinas que visitaron la Escuela N°63 con el objetivo de informarse, entretenerse y acceder a programas impulsados por áreas de Desarrollo Social, Salud y otros organismos provinciales.

Esta acción interministerial tiene como premisa estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y brindar soluciones a través de políticas públicas que fortalecen el acompañamiento estatal en el territorio. En este contexto, el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP), Julio Bujer, luego de recorrer los stands de productores y emprendedores, manifestó su satisfacción por compartir los alcances de la iniciativa.

Asimismo, destacó el compromiso institucional al señalar que también están realizando su aporte porque consideran que estas acciones benefician a toda la comunidad. En ese sentido, reconoció que, si bien el contexto económico es complejo a nivel nacional y provincial, el trabajo conjunto permitirá avanzar con soluciones concretas para la población.

La Caja de Previsión Social también dijo presente

Durante la jornada, se pudo dialogar con Pablo Pérez, presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, quien sostuvo que esta propuesta busca descentralizar la información y generar un contacto directo con los vecinos. El funcionario explicó que el organismo realizó trámites previsionales, entrega de carnets a beneficiarios y asesoramiento general sobre distintas gestiones.

Además, destacó que actualmente se encuentran trabajando en un proceso de digitalización de datos provenientes de organismos provinciales, municipales y comisiones de fomento, con el objetivo de centralizar la información en un sistema propio denominado Historia Laboral, lo que permitirá agilizar las respuestas para quienes inician trámites jubilatorios.

Consejo Agrario: apoyo directo a los productores

Por otra parte, al igual que en otras ediciones del programa, participó Hugo Garay, presidente del Consejo Agrario Provincial de Santa Cruz, quien remarcó la importancia de acercar las políticas públicas a los vecinos mediante asesoramiento técnico y acompañamiento productivo.

El funcionario indicó que esta iniciativa continuará en las localidades de Puerto Deseado y Caleta Olivia, y posteriormente se definirán nuevas fechas para extender el programa a otras comunidades del interior provincial.

En ese marco, explicó que el organismo trabaja en el cuidado ambiental y en la entrega de plantas, para fortalecer proyectos de forestación, además de impulsar la reactivación productiva en distintas localidades como Los Antiguos, Perito Moreno y Gobernador Gregores.

Finalmente, subrayó que uno de los ejes centrales es acompañar a los productores santacruceños, y promover proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, fortaleciendo el desarrollo económico y social de la provincia.

Distrigas S.A.

Mas adelante, el subgerente provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas SA, Maximiliano Gómez manifestó su satisfacción por participar de esta convocatoria impulsada por el gobernador Claudio Vidal, con el objetivo de acercar a la comunidad los ejes centrales de la gestión, mediante proyectos y programas desarrollados por distintos organismos del Estado.

Gómez, en otro orden hizo referencia a las capacitaciones que brinda la empresa y señaló que recientemente regresaron de la localidad de Las Heras, donde alrededor de 120 personas participaron de la capacitación teórico-práctica del Programa Provincial de Maquinaria Pesada. En ese sentido, recordó y valoró la gran respuesta registrada por la convocatoria, tanto en Río Gallegos como en distintas localidades de la provincia.

Asimismo, recordó para finalizar que el programa también se desarrollará en Puerto San Julián y Caleta Olivia, logrando de esta manera recorrer prácticamente toda la provincia. Actualmente, explicó, se avanzará con las prácticas en taller y con el entrenamiento específico en retroexcavadoras, que se lleva adelante en la capital provincial.