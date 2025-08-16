Los CICs Centenario y 17 de Octubre agasajaron a las infancias

La Secretaría de Desarrollo Social a través de los Centros Integradores Comunitarios y junto a la Subsecretaría de Políticas Laborales y Gestión Comunitaria y la Supervisión de Planes y Programas realizó festejos para que los más pequeños disfruten su día.

En ambos CICs hubo juegos, consignas, actividades recreativas y meriendas para todas las familias que se acercaron. Desde la gestión del intendente Pablo Carrizo se decidió realizar distintos festejos para abarcar a la mayor cantidad de niños y niñas posible. El próximo fin de semana el CIC del barrio Rotary también tendrá su agasajo.

A lo largo de este mes de agosto, la idea es festejar el Día de las Infancias en distintos espacios y fechas. La secretaria de Desarrollo Social Priscila Jwanczyc expresó: “Tenemos muy linda convocatoria, se han hecho actividades que tienen que ver no sólo con la parte recreativa sino también con educar, aprender y divertirse con la salud. Esto es para los niños del barrio y las familias en general, han venido del Bicentenario y Altos del Bicentenario”.

Desde la Secretaría de Desarrollo, a través de los jardines maternales, se organizaron las propuestas: “son los que están al pié del cañón realizando actividades y pensando en juegos y demás. Tener también el acompañamiento de las familias el día hoy, feriado, para nosotros es sumamente importante. Fomentamos el acompañamiento entre sectores y eso se ve plasmado en un trabajo en equipo”, agregó.

La directora del CIC 17 de Octubre Edith Silva se refirió a la modalidad del festejo: “Estamos celebrando el día con los niños de nuestro barrio y alrededores. Tenemos cine, juegos recreativos con plaza blanda, jenga y juegos para los motriz y sensorial, cada juego tiene su motivo. También tenemos juegos afuera para los chicos más grandes, variado para diferentes edades”.

La coordinadora del CIC Centenario Mariela Namor agradeció al intendente Pablo Carrizo por dar la posibilidad de poder agasajar a las infancias de Caleta Olivia en distintos puntos de la ciudad con actividades lúdicas y enriquecedoras.