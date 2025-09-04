Los atletas de Santa Cruz continúan participando en los Juegos Nacionales Evita para Adultos Mayores

La delegación de la provincia avanza en la segunda jornada de los Juegos Nacionales Evita para Adultos Mayores, que se desarrollan en la provincia de Salta, con la participación de equipos en diversas disciplinas.

Los atletas provinciales siguen llevando los colores santacruceños con compromiso y entusiasmo, en cada una de las disciplinas de los Juegos Nacionales Evita para Adultos Mayores.

Newcom

La selección provincial de adultos mayores disputó dos encuentros este miércoles. En el primero cayó ante Río Negro por 2 a 0 (6-15, 5-15), y en el segundo repitió resultado frente a Chubut por 2 a 0 (13-15, 11-15). El equipo buscará recuperarse en su próximo enfrentamiento ante Jujuy.

Sapo

La disciplina volvió a entregar una jornada positiva para Santa Cruz. En la rama femenina, la selección sumó un total de 1.540 puntos, con un muy buen desempeño. En la rama masculina, el equipo alcanzó 2.040 puntos, ubicándose entre los mejores puestos de la tabla general.

La selección está integrada por Muriano Asunción del Tránsito, Ricardo Milton Moreno de Caleta Olivia, Jesús Manuel Soria de 28 de Noviembre y María Cristina Carabajal de Gobernador Gregores.

El equipo cuenta con la dirección técnica de Carlos Romero, de 28 de Noviembre.

Tejo

La segunda jornada, en la rama femenina Santa Cruz cayó ante Misiones por 15 a 11, mientras que en la masculina obtuvo una importante victoria frente a Salta por 15 a 11.

El equipo femenino está integrado por Stella Cerrudo y Tilsa Ortega, y el masculino por Aldo Cáceres y Ernesto Blanco, todos de Puerto Santa Cruz. La dirección técnica está a cargo de Marcelo Villagrán, también de la misma localidad.

Tenis de mesa

La disciplina tuvo resultados variados en la jornada del miércoles:

Masculino +60: triunfo frente a Santa Fe por 3-0 (11-9, 11-7 y 11-7).

Femenino +60: derrota ante Salta por 3-1 (8-11, 14-12, 4-11 y 9-11).

Mixto +60: caída frente a Misiones por 0-3 (6-11, 5-11 y 7-11).

La selección está conformada por Juan Alberto Carrizo y Félix Guillermo Aparicio (dupla masculina, Caleta Olivia); Amelia Ruiz y Florencia Altamirano (dupla femenina, Río Gallegos); y María Cecilia Miranda Almonacid junto a Jorge Vera (dupla mixta, Caleta Olivia).