Los Antiguos: hallan sanos y salvos a dos hombres perdidos en una zona rural de difícil acceso

Este lunes 17 de noviembre, dos hombres que habían sido reportados como desaparecidos en una zona rural cercana a Los Antiguos fueron encontrados en buen estado de salud tras un operativo de búsqueda llevado adelante por la Policía de Santa Cruz.

La denuncia había sido recibida por Gendarmería Nacional, que solicitó colaboración para localizar a los hombres, quienes el día anterior se habían dirigido a un establecimiento ubicado a unos 5 kilómetros de la localidad para realizar tareas de mantenimiento. Desde la tarde del domingo no se había tenido más contacto con ellos.

Ante la situación, personal de la División Comisaría Cabo E. Grippo inició un operativo en la zona de Río Lincon, sobre la Ruta 41, a unos 54 kilómetros de Los Antiguos. Se trataba de un sector agreste y de difícil tránsito, agravado por las condiciones del camino tras recientes lluvias. Un primer rastrillaje no arrojó resultados.

La búsqueda continuó hasta que, alrededor de las 14:40, los efectivos lograron ubicar a los dos hombres a unos 5 kilómetros del Río Lincon. Ambos estaban en buen estado, aunque habían quedado varados debido al mal estado del terreno, lo que les impidió regresar o comunicarse para pedir ayuda.

Los policías asistieron a los hombres y garantizaron su regreso seguro. También se destacó la colaboración de estancieros de la zona, quienes brindaron información clave, así como la ayuda de un establecimiento rural cercano que ofreció asistencia de manera desinteresada.

Las autoridades recordaron la importancia de consultar el estado de los caminos antes de ingresar a rutas o sectores rurales de difícil acceso, especialmente para quienes no están familiarizados con el terreno.