Los Antiguos: El Álamo es una chacra familiar que crece con trabajo y producción

En el marco de la recorrida por el noroeste de la provincia, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, junto a su equipo de trabajo, visitó en Los Antiguos la Chacra El Álamo, propiedad de Paula Méndez y Felipe Cura.

En este contexto, los propietarios de la chacra El Álamo, Paula y Felipe, conforman un matrimonio que hace tres años elegió dedicarse a la producción, y comenzar a trabajar la tierra con un proyecto familiar.



Ubicada a la vera de la Ruta Escénica N°41, la chacra cuenta actualmente con dos hectáreas en producción, con el objetivo de ampliar el trabajo hasta seis hectáreas cultivadas en los próximos años.



En el predio se producen papas en distintas variedades, ajo, remolacha y habas, con una cosecha que se realiza de manera manual, junto a familiares y amigos. Además, desarrolla girasol en pequeña escala, con la intención de avanzar hacia el autoabastecimiento de semillas, y seguir diversificando la producción. La ubicación estratégica del predio también abre la posibilidad de vincular la producción con el turismo, aprovechando el paso de visitantes por uno de los corredores paisajísticos más importantes de la región.



Durante la recorrida, Garay destacó el esfuerzo de las familias productoras que optan con decisión por el rumbo de generar oportunidades en el territorio.

“Cuando hay decisión de producir y de crecer, el Estado tiene que estar acompañando. Ese es el camino que nos marca el gobernador Claudio Vidal: estar cerca de quienes trabajan la tierra y apuestan al desarrollo de Santa Cruz”, señaló.

Desde el Consejo Agrario Provincial remarcaron que estas visitas permiten conocer de cerca la realidad de las chacras, y fortalecer el acompañamiento a los productores, impulsando el desarrollo rural y productivo en toda la provincia.