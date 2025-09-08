Lorena Ponce: “Otra vez sin quorum, el oficialismo sigue encubriendo a Españón”

La diputada por 28 de Noviembre, Lorena Ponce (Unión por la Patria), cuestionó con dureza el accionar del bloque oficialista en la Legislatura, luego de no brindar quorum en la comisión de Asuntos Constitucionales donde debían tratarse los oficios judiciales 535/25 y 1777/25 que solicitaban el desafuero del diputado Fernando Españón, imputado en graves causas penales.

Hoy debía desarrollarse la Comisión de Asuntos Constitucionales pero el oficialismo no dio quorum y “el desafuero de Españón suma más días sin tratamiento y sus víctimas, más días sin acceso a la justicia”, indicó Ponce.



La legisladora fue categórica al remarcar que detrás de esta maniobra hay una clara decisión política de proteger a Españón, “estas personas no piensan en las víctimas, sólo actúan en tándem, defendiendo privilegios y utilizando el poder para tapar hechos gravísimos”.



Para la diputada de Unión por la Patria, el oficialismo no solo incumple con su responsabilidad institucional, sino que además manda un mensaje de impunidad que revictimiza a quienes se animan a denunciar. “Encubrir a Españón es encubrir el abuso de poder. Es poner de rodillas a la Legislatura frente a un gobierno que solo protege a los suyos”, dijo.



Cabe destacar que en los mencionados oficios se indica que los autos caratulados son “Españón, Fernando Omar S/Desobediencia e impedimento o estorbo al ejercicio de las funciones públicas, en concurso ideal entre si”, Expte 7397/22 y sus acumuladas N° 8357/24 “Españón Fernando S/Abuso de autoridad” y N° 8516/24 “Españón, Omar Fernando S/Abuso sexual simple (3 hechos) bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia”.



Finalmente, Ponce reafirmó la postura de Unión por la Patria en defensa de la institucionalidad, la independencia judicial y el acompañamiento a las víctimas.