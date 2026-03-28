Loreiro lamentó los hechos de violencia en Diputados y advirtió sobre los “riesgos de la institucionalidad”

La diputada provincial del bloque Por Santa Cruz, Fabiola Loreiro, se refirió al conflicto salarial y a las recientes manifestaciones en la Legislatura, donde denunció la existencia de “movidas políticas” en medio de reclamos legítimos. Afirmó que el diálogo paritario sigue abierto y pidió responsabilidad para no afectar el funcionamiento democrático.

La diputada sostuvo que detrás de algunos sectores en protesta “hay una movida política en el medio de una lucha salarial genuina”, y cuestionó que se esté instalando una “emergencia que todavía no empezó”.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno provincial mantiene abiertos los canales de diálogo: “No se le negó la paritaria a nadie, el jefe de Gabinete lo está trabajando”, afirmó.

Defensa de la institucionalidad democrática

Loreiro fue contundente al advertir sobre el impacto de estas acciones: “Se está atacando la institucionalidad y las patas de un Estado democrático”. Además, expresó preocupación por el clima político: “Si seguimos así, va a ser una anarquía total”, alertó, en referencia a las tensiones entre sectores gremiales y el ámbito legislativo.

Municipales y autonomía local

Respecto a la participación de trabajadores municipales en las protestas, la diputada aclaró que no están alcanzados por ninguna medida vinculada a una eventual emergencia.

“Los municipios son autónomos, se rigen por su propia ley y no se los está afectando”, explicó, al tiempo que consideró que su presencia responde más a un acompañamiento que a un reclamo directo.

Cuestionamientos a sectores de la oposición

Loreiro también apuntó contra algunos discursos dentro de la Cámara: “Se está enviando un mal mensaje a los gremios, generando confusión sobre procesos legislativos”, indicó.

En particular, criticó a diputados que, según su visión, “arengan sin responsabilidad”, lo que —dijo— contribuye a tensar el escenario político.

“Sin instituciones, el gobierno no funciona”

En el cierre, Loreiro insistió en la necesidad de preservar el orden institucional: “Si perdemos la Justicia y la Legislatura, el gobierno directamente no va a funcionar”, concluyó.