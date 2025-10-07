Lobos: “Educación superó los 5.000 Títulos Secundarios y Superiores emitidos”

Así lo destacó la Directora General de Registro de Títulos, Certificaciones y Equivalencias, Mariana Lobos, en diálogo con LU14 Radio Provincia. Además, subrayó que este nuevo récord del Consejo Provincial de Educación (CPE) se enmarca dentro del Sistema Federal de Títulos Digitales.

En ese sentido, Lobos sostuvo que el logro representa un avance significativo en la digitalización, agilización y transparencia de los procesos educativos en Santa Cruz.

“El año pasado cerramos con 4.600 títulos, así que estamos muy por encima de esa cifra, y todo gracias al trabajo conjunto de los equipos directivos y administrativos”, señaló.

Asimismo, la profesora informó que esta semana el equipo de la Dirección General de Registro de Títulos realizará una jornada de capacitación en Caleta Olivia, destinada a fortalecer el trabajo de directivos y personal administrativo en la confección y legalización de certificados y títulos.

“Estamos realizando asistencias situadas en las escuelas para capacitar a quienes confeccionan y legalizan los títulos. Este miércoles estaremos en Caleta Olivia trabajando con los niveles Primario e Inicial”, detalló.

Lobos explicó además que, desde este ciclo lectivo, los certificados del nivel inicial serán legalizados directamente por el área que encabeza, lo que reduce la burocracia y facilita los trámites a las familias que necesitan presentar documentación educativa fuera de la provincia o del país.

“Antes la firma no estaba registrada a nivel nacional. Ahora, con nuestra legalización, las familias solo deben pagar los sellados correspondientes sin necesidad de nuevas certificaciones”, explicó la directora.

Con estas acciones, el Consejo Provincial de Educación continúa avanzando en la modernización y descentralización de los procesos administrativos, garantizando mayor agilidad y seguridad en la documentación educativa de todos los niveles.