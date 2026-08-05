LOAS asignó los códigos con los que los postulantes participarán del sorteo público de viviendas del IDUV

Lotería asignó este martes el código identificatorio a cada uno de los postulantes titulares de grupo familiar habilitados para participar del sorteo que se realizará este miércoles a las 10 en las instalaciones del organismo y será transmitido en vivo por Canal 9. El procedimiento se desarrollará en tres rondas, de acuerdo con el puntaje obtenido por los grupos familiares.

Con el objetivo de garantizar un proceso transparente, ordenado y con igualdad de oportunidades, Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) realizó la asignación del código con el que cada postulante participará del sorteo público de 20 viviendas.

El acto se llevará a cabo este miércoles, a las 10 de la mañana, en las instalaciones de LOAS, donde se desarrollará el sorteo con transmisión en vivo de Canal 9 para que toda la comunidad pueda seguir el procedimiento.

Tres rondas de sorteo

El procedimiento se desarrollará en tres rondas, organizadas de acuerdo con el puntaje obtenido por los grupos familiares. Para cada una de ellas, LOAS asignó de manera aleatoria previamente un código identificatorio a cada postulante titular del grupo familiar, el cual será utilizado durante el sorteo público de este miércoles.

Por ese motivo, cada postulante deberá verificar en el listado la ronda que le corresponde según el puntaje obtenido (50, 49 o 48 puntos) y controlar el código identificatorio que le fue asignado, ya que con esa identificación participará del sorteo y deberá seguir la instancia correspondiente durante la transmisión.

La primera ronda estará integrada por los postulantes titulares de grupo familiar que alcanzaron 50 puntos.

La segunda ronda corresponderá a quienes obtuvieron 49 puntos.

Finalmente, la tercera ronda reunirá a los postulantes con 48 puntos.

Desde LOAS recordaron que la publicación anticipada de los códigos identificatorios asignados permite que cada postulante conozca con precisión la ronda en la que participará y el número con el que intervendrá en el sorteo público, fortaleciendo la transparencia y el correcto desarrollo del proceso de adjudicación de las viviendas.

El sorteo se podrá seguir en vivo a través de https://canal9.santacruz.gob.ar/ y https://www.youtube.com/@canal9santacruz .