Llenado de losa para el avance del Centro de Monitoreo

Con el objetivo de acompañar la etapa de llenado de losa de la obra del Centro de Monitoreo y espacio recreativo para adultos mayores, el intendente Pablo Carrizo recorrió este sábado 9 de mayo, el avance de la obra. En la oportunidad estuvo acompañado por el secretario de Planificación Lucas Haidamaschuk; el secretario de Obras y Servicios José Camacho; el secretario de Hacienda Franco Antipani y el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones.

En este contexto, el secretario de Planificación, Lucas Haidamaschuk, destacó la importancia del acompañamiento del intendente y el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo de la obra. “Teniendo en cuenta la situación climática, es muy importante estar culminando con la última loza del edificio para luego continuar con los trabajos internos”, expresó.

Asimismo, remarcó las distintas obras que actualmente se ejecutan en diferentes sectores de Caleta Olivia. “Se está trabajando en el sector del natatorio, en el Centro de Monitoreo, en la cancha de Estrella Norte y también en obras viales, avanzando en el acceso de Juana Terraz y en el cruce semafórico del barrio Gregores”, señaló.

Por último, valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales para garantizar el avance y la concreción de las obras. “Estamos trabajando de manera conjunta con todas las secretarías; Obras Públicas en la ejecución, Gobierno en lo relacionado al tránsito y desde Planificación coordinando cada etapa para llevar adelante todos los trabajos”, concluyó.

La obra del Centro de Monitoreo significará un antes y un después en materia de seguridad para la comunidad, además del espacio de contención para nuestros adultos mayores que durante años se congregaron en ese sector, pero a la intemperie.