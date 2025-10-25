Llegaron diez nuevas plazas que adquirió el Municipio para distintos barrios de Río Gallegos

Este viernes arribaron a Río Gallegos diez nuevas plazas que serán instaladas en diferentes sectores de la ciudad. Fueron adquiridas con fondos municipales.



El camión con el equipamiento fue recibido por el intendente Pablo Grasso, junto a la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz.

Estas nuevas estructuras forman parte del plan que impulsa el Municipio, con el objetivo de continuar recuperando y creando espacios de encuentro y recreación para las familias riogalleguenses.

