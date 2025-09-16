Llega a Caleta Olivia el “Salchifest”: una fiesta mascotera dedicada a los perros salchichas

Este sábado 21 de septiembre, a partir de las 14 horas, el anfiteatro de la Costanera de Caleta Olivia será escenario de una jornada única: el “Salchifest”, un evento pensado especialmente para los amantes de los perros salchichas.
En diálogo con el programa Centralizate, que se emite por Frecuencia Patagonia, Pame y Esteban brindaron todos los detalles de la propuesta, que promete juegos, concursos, sorteos y un espacio de encuentro para familias y sus mascotas.
El Salchifest busca celebrar la simpatía y carisma de esta raza, pero también generar conciencia sobre el cuidado y bienestar animal, en un marco festivo y al aire libre. La convocatoria está abierta a toda la comunidad caletense, que podrá disfrutar de una tarde distinta, con música, actividades y mucho color.
Con la llegada de la primavera, la Costanera se prepara para recibir a grandes y chicos en este encuentro que, sin dudas, promete convertirse en una cita obligada para los amantes de los “salchis”.