Llaman a licitación para la reestructuración del sistema de riego en Gobernador Gregores

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, anunció el llamado a licitación pública N° 21/2025, para la “Reestructuración del Sistema de Riego de Gobernador Gregores”.

La obra busca modernizar, ampliar y adecuar el sistema público de canales existente. El proyecto contempla la incorporación de nuevas zonas de producción y la optimización de las áreas actualmente en uso, mediante la construcción de módulos premoldeados que incluirán derivadores simples, dobles y triples; saltos; desarenadores; cruces sobre canales; compuertas; sistemas de izaje y demás obras complementarias.

Con esta iniciativa, el Gobierno Provincial apunta a fortalecer la infraestructura hídrica estratégica, brindando mayor eficiencia en la distribución del recurso y garantizando un suministro más estable y sustentable para los productores locales.

La obra representa un paso más en la política provincial de mejorar la gestión integral del agua, promover el desarrollo agropecuario y potenciar las economías regionales, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno de Santa Cruz de acompañar con infraestructura y planificación el crecimiento productivo del territorio.

Cabe destacar que, los interesados en consultar los pliegos, podrán hacerlo en el Ministerio de Energía y Minería, sito en Comodoro Rivadavia 185, de la ciudad de Río Gallegos, o bien por correo electrónico a contrataciones@mefi.gob.ar